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首投妹用私章蓋選票懊悔哭了 神聖一票當場成廢票

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為投票示意圖，與文中當事人無關。記者江婉儀／攝影
圖為投票示意圖，與文中當事人無關。記者江婉儀／攝影

2024總統立委大選今投票，民眾皆攜帶身分證、印章及投票通知單的「投票3寶」前往投票所投票。但有女性首投族似乎因不熟悉投票作業，將私章當成可蓋上選票的印章，因為犯錯而將手中神聖的一票當場成了廢票，事後懊悔不已。

一名網友在PTT板上以「首投妹子用印章蓋選票，哭了怎辦？」為標題問卦，表示朋友前往的投票所，有一些疑似是首投族的年輕人，在投完票後卻都一臉懊悔神情，原來他們投完票後才發現，自己竟將私章當成選票印章，直接蓋上選票了。原PO更說，無獨有偶，朋友的姪女也犯了同樣的錯誤，讓她投完票後懊悔地哭了，讓他上網詢問網友：「請問該如何安慰？」。

根據選罷法規定，一旦選票上出現指紋或私章印記，就會被視為記名投票，意即無效票之意，網友表示：「每年都有人投票時腦袋打結，拿私章蓋選票，結果就是無效票一張」。

網友見文表示，可能國民公民教育還沒落實完善，才讓首投族因不了解如何投票犯下無法挽回的錯誤，有些網友還說：「投個票而已變智力測驗」、「老人就不會犯錯了」，也有人緩頰，認為在選票上蓋私章的年輕選民就當是繳了一次「智商稅」、「下次再來喔」。

也有網友建議，下回投票時，在驗證完身分證並蓋章後，進入投票簾之前務必養成好習慣，事先就將身分證和印章收進包包裡，以免太過緊張，拿起私章就誤蓋了選票，最終導致讓選票成廢票的悲劇。

印章 選罷法 投票

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