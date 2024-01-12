水溝淹水元兇竟是「麵條和紅油」 日式拉麵店遭控非法排廢油

台北市公館商圈的一間書店業者發文控訴，之前疏通淹水的水溝時，發現後方的拉麵店非法直接排放廢油、廢水至一般下水道，事後還試圖卸責給其他店家，找尋主管機關處理也只是相互踢皮球。目前拉麵店負責人已發文致歉，並暫停營業進行相關改善工程。

書店業者提到，先前書店後方的水溝淹水，疏通後發現下水道中有紅油及麵條，透過試劑比對發現，原來書店後方的拉麵店排放廢油至下水道，影響到了書店。書店業者表示，拉麵店一開始稱願意負責，但後續再追問處理進度時，拉麵店卻又把責任推給其他店家。書店業者試圖找各機關來處理，但相關單位只是互踢皮球。最後拉麵店遭環保局罰2400元，並答應書店業者於1月23日前改管路、洗水溝、支付相關費用，但書店業者卻抱持懷疑態度：「但之前經驗告訴我，後續處理他們真的會如期走嗎？」

對此，拉麵店已在臉書發文致歉，並表示店內有依規定設置油水分離槽，絕無惡意排放廢油。部分廢油廢水之所以流入書店後方的水溝，除了工程人員當初誤將排水管線接至排水孔，加上店內的油水分離槽已超出負荷，讓部分由水滲出。拉麵店表示，事發當下便已連絡廠商加裝油水分離槽，也將於1月10日開始進行改善工程，工程期間將暫停營業。

對此，網友們批評店家的處理態度，「生意明明很好，貪這種便宜行事嗎？謝謝公開這個事情，真的很母湯」、「越看越生氣，做錯事還推給其他店，好扯，仗著生意好亂來喔，好像也沒在怕」。也有網友表示住在該拉麵店及其他分店附近，也有碰到類似情形，「我們店之前就在旁邊，地下室一直漏水，還油油的，發現是從他們的後巷水溝流過來的，搞得我們地下室超臭，水一直滲，根本拖不完。」、「我是附近鄰居，其他分店也是，真的好臭好噁心每次經過都會聞到臭味」。