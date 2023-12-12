到大遠百看電影受困電梯怨處理太慢 網酸：是賠償金太少吧

多數人應該都沒有搭電梯受困的經驗，如果真的遇到了，當然要保持冷靜，尋求專業人士排除故障。日前有一位男網友在臉書分享自己去板橋大遠百威秀影城看電影受困電梯的驚魂記，同時抱怨大遠百危機處理方式仍有重大缺失。

原PO文中說，當日跟朋友要去板橋大遠百看電影，從B1搭乘電梯去10樓威秀影城，在5樓電梯關閉準備往上到8樓時，在7樓至8樓時突然電梯震盪並向下墜了2次，此時面板顯示7樓，在他立刻按了電梯中的警鈴告知電梯故障，被受困在7樓，此時乘客共11人受困，其中1人還是小朋友，他們受困電梯期間發生下墜的現象又停止，至少3次以上

原PO受困約3分多鐘後，開始拿起手機錄影記錄電梯故障期間，大遠百對於危機處理的速度跟積極度。11人受困電梯大約15分鐘，就在第7-8分鐘時，中控室只主動通知一次，告知專業人員即將到，請他們耐心等待。

最後電梯門開啟，現場竟然沒有半個遠百的當日負責人或是樓管等人員，在電梯門口做任何對受困旅客的資料登記、安撫情緒或致歉的行為，還是原PO自行去服務台投訴，表示受困而導致錯過電影。事後百貨公司賠償了2人的電影票，可以更換下一場電影，然後僅拿500元禮券給2人均分，當下讓原PO很傻眼。

整件事情從開始到結束，原PO對大遠百危機狀況處理方式不夠完善，和「事件造成消費者心理層面的影響以及耽誤到消費者時間而做出的最大誠意僅值500元禮券而已」，讓人感受不是很好。看完電影後，百貨公司的處理人員有到來B1找原PO，再補上乙張500元禮券，讓他們有種像是被用1000元禮券打發一樣。

網友們在看完貼文後，紛紛留言回應表示，「電梯有防呆裝置，鋼索斷了也不會掉下去，那種會整台失控掉到一樓是電影才有」，有人不以為然的表示，「no，就是有直接掉下去的，因為疏於保養」、「台灣沒有啊，沒那麼先進」、「目前台灣國內運行的電梯多數並沒有裝設第二套剎車制動系統，一旦發生電梯非預期移動，將無法預防意外災害發生。筆者亦建議政府應盡快實施新法規，強制裝設UCMP電梯防護系統，防止電梯非預期移動造成之意外再次發生」。

有網友建議走樓梯，「電扶梯最好不要每格都站人，會有倒退嚕的可能，商辦百貨公司電梯每天使用幾百次，多久維護也不知道，最好走樓梯和走電扶梯」，有人酸原po說，認為賠償不夠多，才上爆料公社，「要不你直接說，多少的賠償才是誠意的表現吧」、「要賠多少說個數？」、「總之一句話，你就是嫌賠得不夠多啦」、「賠太少，壓不了驚，所以上爆料公社」。