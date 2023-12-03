快訊

黑龍江、內蒙古、新疆、北京都出現極光 大陸連發「地磁暴」預警

網紅營養師Ricky遭前女友控訴搞「一夜情」劈腿　曬遭施暴暈倒照片

16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

孕婦挺「雙胞胎大肚」搭公車 遭73歲阿嬤拿雨傘打腳逼讓座

聯合新聞網／ 綜合報導
一名孕婦搭乘公車時，被73歲阿嬤拿雨傘打腳要求讓座，讓她十分傻眼。示意圖，非當事公車。聯合報系資料照片／台中市交通局提供
一名孕婦搭乘公車時，被73歲阿嬤拿雨傘打腳要求讓座，讓她十分傻眼。示意圖，非當事公車。聯合報系資料照片／台中市交通局提供

博愛座爭議層出不窮，日前有一名懷胎34週的孕婦分享，她在公車上竟被一名73歲阿嬤要求讓座，對方甚至拿雨傘打她的腳，十分無禮又霸道，讓這名孕婦相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，近日搭公車時，一上車就有女生將博愛座讓給她，讓她感到十分感激。怎料到了下一站，居然被一位阿嬤「用雨傘打腳」，要求原PO起身讓位給她坐，「公車行駛中，我是絕對不可能起來換位置的，我站起來會造成其他人的困擾」。

原PO堅持不讓，告訴阿嬤再等一下，自己下一站就要下車了，但阿嬤卻說「我現在就要坐」。接著，旁邊男生起身要讓位給阿嬤，阿嬤卻很堅持要坐她的位子，原PO也不甘示弱，告訴阿嬤自己下車前是不會起來的，沒想到對方卻開始用台語瘋狂輸出，「現在的年輕人是怎樣，我已經73歲了」。

原PO補充，自己已經懷孕34週，且因為是懷雙胞胎所以肚子超大一顆，阿嬤不可能看不出她有孕在身。連其他乘客都出面幫她和阿嬤爭論，阿嬤卻仍舊用台語不斷對她飆罵，讓原PO十分錯愕，「我驚呆了，只能一直看著她」。

原PO解釋，她原本搭Uber，但地址不小心輸錯，想說才3站的距離，就沒有重新叫車而是選擇搭公車，卻因此經歷了奇妙的15分鐘，「感謝公車上的大家沒有冷漠我，反而都很關注，公車司機還用鏡子反射看我坐好才開車」。

貼文引發熱烈討論，許多網友紛紛表示，「標準示範為老不尊」、「倚老賣老真的不行」、「所以我只尊賢不敬老」、「73歲還不懂體諒別人，也算白活了」、「用雨傘打人超級沒禮貌」、「用雨傘打腳開始我就不會讓了」、「沒道理的老人不要讓」、「好扯，明明旁邊的人都讓座給她了」。

公車 博愛座

延伸閱讀

丈夫死不簽字！拖5年神社許願後離婚成功 泰國女長跑「20公里」還願

台式飯糰要「捏一捏」？眾人曝2原因：這是對飯糰的尊重

大陸海底撈「特殊服務」害慘台灣！ 店員坦言：壓力大到想離職

好噁！家長讓小孩「尿在百貨公司椅子上」 眾人搖頭：丟臉

相關新聞

孕婦挺「雙胞胎大肚」搭公車 遭73歲阿嬤拿雨傘打腳逼讓座

博愛座爭議層出不窮，日前有一名懷胎34週的孕婦分享，她在公車上竟被一名73歲阿嬤要求讓座，對方甚至拿雨傘打她的腳，十分無禮又霸道，讓這名孕婦相當傻眼。

好噁！家長讓小孩「尿在百貨公司椅子上」 眾人搖頭：丟臉

家長帶小孩出門時，若在公共場合放任孩子為所欲為，恐怕會引起許多民眾的不滿。一名網友分享，竟然在百貨公司親眼目睹家長讓小孩「直接尿在椅子上」，且完全不清理就拍拍屁股走人，讓他十分傻眼，眾人也直呼實在太誇張。

剛拿到手搖飲就打翻 店員貼心「再補一杯」網曝飲料店不成文規定

台灣手搖飲料店眾多，走在路上常可見人手一杯，一名網友分享買了一杯手搖飲後，剛離開飲料店不久就因沒拿穩而打翻在地上，沒想到店員知道後表示可以再補一杯給她，讓她相當驚喜直呼「店員是天使」...

理髮店老闆頭髮剪一半「玩電腦」遭負評 霸氣回應風向變了

Google地圖除了能查詢交通，還能查看消費者對店家的評價，也成了評估是否前往的參考之一。最近有網友發現，一間理髮店遭客人一星負評，其中原因竟是「老闆剪到一半，跑去玩電腦」、「助理在旁說怪話」，然而，老闆的回覆卻讓網友們「逆風」支持老闆。

超商店員曝奧客日常 網笑：要讓孩子去打工磨練！

台灣超商有多元化服務，超商店員被許多人笑稱是「神人級職業」，日前一位年資17年的超商店員曝「奧客日常」，像是到超商後要求店員幫忙泡泡麵、想要聲控店員幫忙拿東西、把超商當自己家，不結帳就想喝飲料。許多網友看了直呼「以後一定要讓小孩去超商打工，磨練他的心性」。

高雄手搖店女店員爆紅 大眼正妹電暈全場吸引1.8萬人狂按讚

只要是「正妹」，無論男女任何人都愛看。有一位男網友在Dcard 轉貼美食網紅「陳尼力」臉書分享的正妹店員的美照，並強調這位女店員外型甜美亮眼，認真工作的樣子相當有魅力，也建議「可以舉辦粉絲見面會了！ 」也釣出當地人留言「上次去買有看到，覺得好美」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。