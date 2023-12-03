孕婦挺「雙胞胎大肚」搭公車 遭73歲阿嬤拿雨傘打腳逼讓座

博愛座爭議層出不窮，日前有一名懷胎34週的孕婦分享，她在公車上竟被一名73歲阿嬤要求讓座，對方甚至拿雨傘打她的腳，十分無禮又霸道，讓這名孕婦相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，近日搭公車時，一上車就有女生將博愛座讓給她，讓她感到十分感激。怎料到了下一站，居然被一位阿嬤「用雨傘打腳」，要求原PO起身讓位給她坐，「公車行駛中，我是絕對不可能起來換位置的，我站起來會造成其他人的困擾」。

原PO堅持不讓，告訴阿嬤再等一下，自己下一站就要下車了，但阿嬤卻說「我現在就要坐」。接著，旁邊男生起身要讓位給阿嬤，阿嬤卻很堅持要坐她的位子，原PO也不甘示弱，告訴阿嬤自己下車前是不會起來的，沒想到對方卻開始用台語瘋狂輸出，「現在的年輕人是怎樣，我已經73歲了」。

原PO補充，自己已經懷孕34週，且因為是懷雙胞胎所以肚子超大一顆，阿嬤不可能看不出她有孕在身。連其他乘客都出面幫她和阿嬤爭論，阿嬤卻仍舊用台語不斷對她飆罵，讓原PO十分錯愕，「我驚呆了，只能一直看著她」。

原PO解釋，她原本搭Uber，但地址不小心輸錯，想說才3站的距離，就沒有重新叫車而是選擇搭公車，卻因此經歷了奇妙的15分鐘，「感謝公車上的大家沒有冷漠我，反而都很關注，公車司機還用鏡子反射看我坐好才開車」。

貼文引發熱烈討論，許多網友紛紛表示，「標準示範為老不尊」、「倚老賣老真的不行」、「所以我只尊賢不敬老」、「73歲還不懂體諒別人，也算白活了」、「用雨傘打人超級沒禮貌」、「用雨傘打腳開始我就不會讓了」、「沒道理的老人不要讓」、「好扯，明明旁邊的人都讓座給她了」。