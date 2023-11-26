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半夜傳訊問機票遭業務瘋狂飆罵 她道歉11次：犯滔天大罪？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，自己在凌晨12點29分，用LINE傳訊息給旅行社業務，卻被對方瘋狂飆罵。示意圖／ingimage
女網友表示，自己在凌晨12點29分，用LINE傳訊息給旅行社業務，卻被對方瘋狂飆罵。示意圖／ingimage

許多民眾出國旅遊時，習慣請旅行社協助訂購機票與住宿。日前，有女網友在「爆料公社表示，她在半夜12點29分，用LINE傳訊息給旅行社業務，想詢問關於機票的問題，卻被對方瘋狂飆罵，讓她委屈嘆「我有犯滔天大罪？」

原PO將她與旅行社業務的對話過程截圖，分享在「爆料公社」。圖中可見，她先是在半夜12點29分傳訊息詢問明年飛東京的機票，對方卻突然爆氣，連傳多則訊息「有沒有禮貌？妳沒家教嗎？妳不睡覺，別人也要跟著不用睡覺嗎？」

在意識到打擾業務休息後，原PO立刻向對方道歉，但業務卻不領情，繼續飆罵5分鐘「小孩睡著被吵起來，妳會有什麼感受？我就問妳，到底懂不懂將心比心？」而她則是向對方致歉多達11次。

女子與旅行社業務對話。圖／擷自「爆料公社」
女子與旅行社業務對話。圖／擷自「爆料公社」

原PO說明，她知道自己半夜傳訊息給別人是不對的事，也承認錯誤，自己會一直道歉是因為覺得很不好意思。不過，她不解詢問，為何她的道歉卻換來對方喋喋不休的指責，委屈嘆「我不懂我到底犯了什麼滔天大罪，需要這樣一直被狂罵」。

貼文底下，掀起網友兩派論戰，部分網友認為業務情緒管理不佳，「其實會這樣回客人的業務，也不用跟他買了，而且他也不適合當業務，情緒控管有問題」、「這種業務不要也罷，怕吵可以靜音或不讀，就傳一則簡訊可以講到家教，遇到這種的也飽了」、「我自己也算半個服務業，說真的沒必要這樣怒罵客人吧」、「業務問題比較大」。

也有網友表示，原PO行為不太妥當，「的確半夜問行程真夠白目，很急是不是？」、「大半夜傳訊息真的是…不能隔天再傳嗎？」、「明明就是不重要的事硬要打擾人家休息，被罵也是剛好而已」、「打擾到人真是欠罵」。

爆料公社 旅行社 LINE

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