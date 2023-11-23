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真的是我！日議員抵台因減肥差太多讓海關超困惑 見一照大笑秒放行

聯合新聞網／ 綜合報導
日本市議員上畠寛弘因為減重前後差距過大，來台入境時，護照上過去的照片讓海關相當困惑。左為上畠寛弘2年前舊照、右為現在的樣子。圖取自上畠寛弘IG
日本市議員上畠寛弘因為減重前後差距過大，來台入境時，護照上過去的照片讓海關相當困惑。左為上畠寛弘2年前舊照、右為現在的樣子。圖取自上畠寛弘IG

一個人若是在體重上有大幅度的增減，就容易在外貌上有明顯改變，甚至可能因此發生烏龍事件。近日，日本議員上畠寛弘在來台時便遇到類似的事，已經減重成功的他，因為護照照片一直沒有更換，在入境時被海關用疑惑的眼神來回進行對比，他急中生智，翻出先前在IG上傳的減重前後照片，惹得海關一邊大笑、一邊說著「 oh！good！」將他放行。

日本神戶市議員上畠寛弘昨(22日)於X平台上分享了這個烏龍趣事，過去的他曾經重達115公斤，但在幾年前便開始持續減重，體態和外貌上都有很大的變化。不過他表示，由於自己的護照照片仍然是當年115公斤時的樣貌，在入境台灣時讓海關疑惑地拿著照片來回對比，上畠寛弘為了證明照片是本人，趕緊拿出之前在IG上分享的減重對比照，讓海關忍不住大笑。

他表示，多虧有這篇IG貼文的存在，自己才能順利通過海關、平安入境。網友紛紛在文章底下留言恭喜，「恭喜平安入境，想必讓海關大笑的經歷會讓你印象深刻」、「還好沒甚麼事，祝你有趟充實的旅程」，也有人開玩笑稱，「既然給你去台灣的機會了，那台灣一定會讓你胖到120公斤」，除此之外，也有不少台灣網友對上畠寛弘的到來表示歡迎。

上畠寛弘五月時在IG上分享了該則減重對比照，他將四年前開始、每一年參加大阪的岸和田丹吉里祭時所拍攝照片放在一起，時序由左上至右下，並特別備註真的是同一人，讓網友震驚，「原來減重真的可以返老還童」、「能健康地瘦下來好厲害，想知道如何控制飲食」。

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