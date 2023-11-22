北市旅館枕頭內爬出臭蟲！旅客活捉兩隻 櫃台僅口頭道歉

繼南韓、香港也發現困擾巴黎人的臭蟲後，台灣有網友指出，近日入住北市萬華區的某家商旅兩日，在床上和枕頭內也發現疑似是臭蟲的入侵，讓他驚嚇到在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」中發文，提醒台灣旅客注意。

原PO表示，為了考量旅行的地點便利，在訂房網站上訂了兩晚價格為3459元的商旅。入住的第一天晚上便發現床上有小蟲，當下以為是蟑螂，所以未多加理會；但第二晚又發現枕頭內爬出小蟲，由於他捏死後發現蟲的「肚子大大的」，上網搜尋後才發現，可能是近來許多國家都為之惶恐的臭蟲。

原PO將兩隻「活體」用夾鏈袋包好，在退房時交給櫃檯並告知房內有蟲，但櫃台人員似乎僅口頭道歉，未有任何處理。讓原PO不是很滿意；他也強調本來入住老旅館就已有心理準備了，但還是希望旅館能徹底把蟲的問題解決。

網友見文表示，其實原PO住的旅館附近還有很多不錯的平價旅店、飯店可選，有人也意識到，臭蟲危機是不是也到台灣了呢？「大家旅遊外宿要注意啊，感覺床蝨(臭蟲)又被帶回，台灣開始出現了」。

我環境部針對近來令許多國家聞之色變的臭蟲表示，民眾從國外旅行回來後，請落實立即清洗衣服，並檢查行李有無夾帶臭蟲的步驟。另外二手家具搬回家前，也請檢查有沒有臭蟲的蹤跡在內，在家也要勤於清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫，並檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊線縫等處，看是否發現有臭蟲或臭蟲排遺（血液斑）。

環境部強調，防範臭蟲沒有捷徑，在細縫中勤加檢查，做好這四招：「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」，就能有效防治臭蟲，相關資訊也可參考環境部化學署全球資訊網。