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突收前任「1元」轉帳她憂變警示帳戶 大批苦主喊：還會瘋狂留言

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，自己因為不回前男友訊息，對方便突然轉帳「1元」給她，害原PO很擔心自己的帳戶變警示帳戶。示意圖／ingimage
女網友透露，自己因為不回前男友訊息，對方便突然轉帳「1元」給她，害原PO很擔心自己的帳戶變警示帳戶。示意圖／ingimage

情侶間若相處的不愉快，便有可能選擇分手，但最怕的就是無法好聚好散。有女網友在Dcrad透露，她近日收到已經分手一年多的前任訊息，自己刻意不回覆對方後，前男友竟突然轉帳「1元」，讓原PO嚇得急問「該怎麼處理？」

原PO指出，她與前男友在去（2022）年7月分手，但近日前任卻因為自己不回訊息，突然轉帳「1元」給她。她透露，自己已查看過轉帳帳戶的後四碼，確認是前男友轉錢給她，擔心自己的帳戶因此被當作人頭戶，變成警示帳戶，發文急問「該怎麼處理？」

貼文一出，立刻吸引許多網友討論，「妳前任是做詐騙的？」、「恐怖情人的手法又進化了，他如果是故意讓妳的帳戶變警示，惡意通報是有刑責的，而妳只要去銀行申請解除即可」、「通常1元不會怎樣，不過為了以防萬一還是可以去警察局」、「1元復始，他想跟妳復合」。

文章也釣出部分苦主分享過去類似經驗，「我前任也是！都會轉1元然後打備註，求復合之類的，情人節還會打情人節快樂等等的，時間長達兩年多…後來我受不了，直接去銀行銷戶重開，就沒事了」、「我有朋友就是被陌生人轉一元，之後被對方提告，一直跑法院」、「我也遇過前任一直匯款1元，然後一直瘋狂留言，超噁爛…」。

後續原PO更新文章表示，她已請銀行幫忙管制帳號，也有到警局詢問。警方則回覆她，因為原PO沒有犯罪行為，所以不會那麼容易變成警示帳戶，不需特意理會，若前任確定是「惡意」害她被警示，那原PO可以告對方，求得賠償。

Dcrad 恐怖情人 分手 詐騙

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