沒品！男子惡搞店家醬料、用過衛生紙丟調味罐 行徑全都錄

開店做生意最怕遇到惡劣顧客，台南善化一家路邊小吃店近日出現一名沒品男子，趁老闆娘不注意之時，故意混合店家醬料，還亂丟用過衛生紙，惡行全被監視器畫面錄下，在網路上引起公憤。

一名網友在Facebook社團「爆料公社」貼出數張監視器畫面，畫面中是一名正在台南善化路邊小吃店內用餐的男子。他用餐時的行為十分惡劣，不僅惡搞店家醬料，還隨意丟棄用過的衛生紙，讓原PO憤怒直呼「人模人樣的卻欺負一位老人家」，並提醒附近店家小心。

從監視器畫面中可以看到，這名白衣男子在位置上用餐，老闆娘走來幫他收拾空盤，男子卻趁老闆娘轉身之時，將桌上的醬料摻在一起惡搞；另一段畫面中，則能看見男子將擦完嘴巴、擤完鼻涕的衛生紙，揉成一團丟到桌上的醬料桶裡，行為十分惡劣。

貼文一出，眾多網友紛紛留言表達怒火，「看起來就賊頭賊腦」、「不是用兩隻腳走路就是人模人樣欸」、「一副缺德樣」、「好過分！故意、惡劣的行為」、「只能欺負老人家，可憐」、「只會欺負正經做生意的小老百性，撿角」、「這明顯故意的，可以提吿了吧？萬一他下毒呢？這種事情不能姑息養奸」。