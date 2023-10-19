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迴轉壽司1/3剩食現場 網看傻：有錢就是任性？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾在迴轉壽司驚見3名消費者，離場時還剩下近1/3的食物幾乎完好未動。擷自「爆怨公社」。
民眾在迴轉壽司驚見3名消費者，離場時還剩下近1/3的食物幾乎完好未動。擷自「爆怨公社」。

一名民眾在迴轉壽司驚見3名消費者，離場時還剩下近1/3的食物幾乎完好未動，讓他不禁PO上「爆怨公社」，並附文表示：「有錢就是任性沒錯，但也不要這麼任性吧？」。

原PO表示，在迴轉壽司用餐時，赫見有一桌客人剩下好多握壽司幾乎完好未動，但那3名消費者有埋單，且現場未發生任何情緒衝突，讓他覺得，是沒什麼資格管別人剩下多少食物，但只是單純覺得很浪費啊。

該文PO出後引起網友熱議，認為「也許是有錢人第一次吃這種路邊連鎖店，吃不習慣吧！」、「師傅看到會很難過」、「簡單想，就是點了覺得不好吃，然後也不想硬吞下去，反正有付錢了，不管有沒有吃完都一樣，店家上面的轉盤沒人拿，關店一樣丟掉，算不算浪費」；有人覺得這些剩食可以「打包拿去車站給遊民」。

迴轉壽司 剩食

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