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男子問「有拿到過假鈔嗎？」 引網熱議：處理很麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男網友表示「人生第一次拿到假鈔，並提醒大家找錢時要檢查一下」。圖擷自「爆料公社公開版」
一位男網友表示「人生第一次拿到假鈔，並提醒大家找錢時要檢查一下」。圖擷自「爆料公社公開版」

大家有拿到過假鈔嗎？商家可能性比較高，一般市民拿過假的50元銅板的機率多，除非很劣質，否則在不知不覺中就轉手花用掉了。有一位男網友在社群平台「爆料公社公開版」貼出一張500元的紙鈔照片，還用紅色圈出它的可疑之處表示「人生第一次拿到假鈔，並提醒大家找錢時要檢查一下」。

原po在貼文中表示，這是「人生第一次拿到假鈔，比較尷尬的是自己不知道，直到買東西才被店家發現」，原po還說把假鈔照片貼出來是「發揮它的剩餘價值，告訴大家多注意，500元假鈔仿真很高，找錢時要很小心謹慎檢查一下鈔票」。

有網友看了照片之後，留言回應表示，「哇，圓不見了」、「這種假鈔，我也收過看過，回絕不少次了，很麻煩」，也有人建議說「拿去台銀看看吧，只有這張照片不好分辨，畢竟看起來有一定的歲月了」、「只是鈔票舊了，可以至台灣銀行鑑定，以免被店家誤導造成損失」、「感覺像真的！拿去台灣銀行問看看，500塊的銀色膜部位真的很容易掉，常常收到這樣的！之前收到拿去台灣銀行問，當下就馬上換一張新的給我」。

有經驗的網友分享自己分辨真假鈔的方式，「你用手指搓搓看你畫圈的地方，如果搓了，紙質感覺粗粗的，大概不是假鈔，如果還是有疑慮，建議去台灣銀行鑑定看看。基本上假鈔，你畫圈的地方會跟直接搓A四紙一樣，手指感覺光滑沒阻力」、「我收到這個才假，做生意回家才發現」。

更有人表示已改變使用現金的習慣，「最近兩年開始轉換習慣，平常支付小額都用line pay，確定的大額消費前會提領現金，沒有數位支付的店家盡可能不消費」，「電子支付也是一種與現代數位科技同步的消費方式」、「看看對面的中國大陸，全用電子支付多方便，但缺點是電子帳戶如果被政府封鎖，就無錢可用」。

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