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12人分吃1碗芒果冰照瘋傳！留下這東西超衰...小店嘆生意難做

香港01／ 撰文：布萊恩
從老闆貼出照片可見，小碗份量的芒果冰已被吃清光，附近擺放了12個黑色小碗用作分食，而桌上滿布芒果冰殘汁，亦有使用過的衛生紙，相當邋遢。圖／翻攝自爆料公社二社。
從老闆貼出照片可見，小碗份量的芒果冰已被吃清光，附近擺放了12個黑色小碗用作分食，而桌上滿布芒果冰殘汁，亦有使用過的衛生紙，相當邋遢。圖／翻攝自爆料公社二社

12人進店只分吃1小碗芒果冰？炎熱天氣不少人會吃芒果冰降溫解暑，不過近日網路瘋傳1張照片，指有一行12人進入玉井老街一店鋪，卻只點1碗芒果冰分食，結果芒果冰附近擺放了12個小碗，猶如「眾星拱月」。老闆直言這次打破了其店「共食」紀錄，感嘆「生意難做」。

事件引來網友嘩然，直斥「這真的很難看」、「一定要把這樣的奧客趕出去」，又建議店方設立最低消費以防「奧客」。不過老闆認為，做生意要盡量向顧客提供方便，不會設立最低消費。

綜合報導，台南玉井有「芒果故鄉」之稱，不少遊客慕名到當地一嘗新鮮芒果冰，近日天氣炎熱，來客更多。然而「旺丁未必旺財」，有店舖老闆貼出震撼照片，指有一行12人到冰品店光顧，卻只點了1小碗芒果冰一同分食，打破了其店「共食小碗人數」紀錄，感嘆「生意難做」，「以往最多10人分食1小碗，今天又往上推升；至於1大碗的紀錄，則是15人共吃」。

玉井有「芒果故鄉」，不少遊客慕名前來一嘗新鮮芒果冰。（Google 地圖）
玉井有「芒果故鄉」，不少遊客慕名前來一嘗新鮮芒果冰。（Google 地圖）

從老闆貼出照片可見，小碗份量的芒果冰已被吃清光，附近擺放了12個黑色小碗用作分食，而桌上滿布芒果冰殘汁，亦有使用過的衛生紙，相當邋遢。

老闆指出，該組客人分批進店，當時店裡忙碌，「空間本來就擁擠，有的坐、有的站」，故他未有特別注意共食情況，到後來收拾時，才發現用了12個小碗。

老闆又說，雖然被嚴重佔位，但做生意以和為貴，不會太計較，惟中秋連假已有至少3組客人如此共食；更甚者，曾有6、7位親子只點了1碗芒果冰，還要求提供免洗餐具，令他大感無奈。

事件引來網友熱議，紛紛批評涉事顧客做法，「這種要試口味而已還是買回去試吧，不要出來丟人害人」、「應該包回家吃，分幾個人都沒關係的。在店裡面佔了位子、使用了12副碗匙，店家的營運成本、機會成本都被吃掉了」、「這真的很難看」、「一定要把這樣的奧客趕出去」、「好可怕」。

也有網友建議老闆設最低消費，以防「奧客」，「設最低消費吧！奧客是很討厭的」。不過老闆指出，做生意要盡量向顧客提供方便，都不會設立最低消費。

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文章授權轉載自《香港01》

老闆 奧客 共食 冰品 台南

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