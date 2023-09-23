出國包車去高鐵站被放鳥！車行辯「司機睡過頭」害他氣炸 同業曝保險作法

出國旅遊最怕行程被打亂，一名網友抱怨，近日到沖繩旅遊前，找車行包車至台南高鐵站，想不到時間到了卻仍未見包車，一問車行才知道是「司機睡過頭」，雖然車行向他致歉，並表示願意賠償車資，但他仍然非常不滿，痛批「如果高鐵沒搭上導致飛機沒坐到誰負責？」

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他與家人在16日出發沖繩，為了方便抵達機場，一家六口決定直接包車到台南高鐵站，事先與車行溝通，確認是車行老闆親自駕車，並約定是當日早上6點搭車。

然而到了當天，一行人都沒有看到汽車，他立刻透過LINE聯絡司機，司機只說確認一下，也未接電話，司機回應「非常抱歉，我們的疏忽，您看車資多少，由我們負責」。

他只好另外叫車，趕往高鐵站，直到6:20另外叫的車終於抵達，這期間原先預定的包車也沒有蹤影，等於被放鴿子，車行老闆致歉並表示，司機睡過頭，加上車輛安排問題，導致他無法親自開車服務，車行也說，願意賠償另外叫車的車資。

該網友不滿表示，「做包車的你除了跑台灣旅遊團，你的主力應該就是機場高鐵接送，這些客戶都是一分一秒不能延誤的，犯這種最離譜的錯誤，如果我們今天一家6口真的在那傻傻的等你們的車我真的會開天窗，高鐵沒搭上導致飛機沒坐到誰負責？這幾天飯店損失誰負責？」

其他人則留言「這種車行真的很誇張，沒有職業道德，但看到這裡…我也很疑惑怎麼會有人覺得車行很有誠意認錯，要原po不要跟老闆計較？老闆到底哪裡很有誠意了？ 他本來就放鳥客人，在訊息裡一直道歉這是必須的不是嗎？文字訊息說一說之後有實際的道歉行為嗎？至今還沒有吧？」、「基本上，這種行程，我都到前一晚都還在再三確認⋯我不想因為別人影響到我的行程跟心情！」

也有人分享去機場還是選擇更保險的叫車方式，「去機場，我都是使用信用卡配合的接送服務，不用錢又安全又準時」 、「要去機場我都直接前一天預約計程車，每次都準時到，這種私人營業的我才不信」 、「以後還是直接叫車隊的機場接送吧，我們只遇過提早20分鐘在家門口等的還沒遇過遲到的」 ，也有包車同業提醒「良心建議不要上網找，直接問親友搭過有信用的車子比較有保障。最好事先檢視司機，需備有良民證和無肇事紀錄證明，車子五年內狀況比較好。」