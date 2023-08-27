搶鹽效應燒到台灣！他目擊2人在超市狂掃30包 眾人嘆「吃得完嗎」
日本排放核廢水入海引起全球關注，大陸和南韓還出現民眾到超市賣場搶鹽，讓不少人看傻了眼。有網友就在PTT透露在台灣的超市看到有人也在搶鹽，而且兩個人就掃了2、30包，貼文一出引起眾人熱議，多數人都不解「買那麼多吃得完嗎？」
日前有一名網友在PTT發文表示，在全聯超市看到許多人一口氣買了好幾包鹽巴，排在他前面的一名男子更是買了狗糧包裝大的分量，應該是有5公斤碘鹽，讓他看了非常傻眼。貼文一出，也有網友分享自己看到的情況，他說看到店員補完貨之後，有兩名老人家立刻湊過去，一個拿袋子狂裝，另一個瘋狂地往車上搬，兩個人就掃了2、30包左右。
不僅如此，事後還有一位阿伯問店員還有沒有13塊的鹽巴，店員隨後抱了一箱出來補貨，原PO這時到其他區買東西，逛了10分鐘左右再回去看，鹽包被搶到只剩5包，讓他大嘆「不知道可憐店員今天抱了幾箱鹽巴出來，那看起來就重到靠背」。
貼文讓眾人看了大酸，「民智未開」、「吃得完嗎？」、「不要說一包，易開罐裝的3年我都用不完」、「吃完先洗腎」、「老人就是家人講不信，陌生人講就信」、「他是要回去鹽焗整頭牛嗎？」、「八成又是看了Line的群組在傳一些亂七八糟的農場文」、「三個月後，三高門診爆增」、「衛生紙之前都有人在囤了，台灣人智商？」、「笑死，一包鹽巴吃超久，買這麼多是要吃多久」、「還沒喝到核廢水，先吃鹽吃到洗腎」。
對於搶鹽效應，台鹽公司日前表示，通霄精鹽廠產能足夠供應全台民眾食用所需，呼籲民眾不要因為人云亦云，而造成不必要的恐慌和囤鹽。
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