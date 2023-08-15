他被飯店拒借廁所氣到留一星負評 網友一看地址不挺：旁邊就有公廁

人有三急，有時人若突然尿急便希望能快速找地方解決。日前，有網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」分享，自己在某一五星級飯店時，看到有位非房客的民眾想跟飯店借廁所卻被拒絕，讓對方氣的留下一星負評。

原PO透露，他人當時正位在花蓮的五星級飯店，看到有位非房客的民眾詢問飯店人員是否可外借廁所，卻被對方拒絕。他補充，該位民眾被拒絕後，甚至氣得給飯店留下一星負評。原PO則認為，飯店本就有權利維護房客的住宿品質，拒絕對外人開放廁所，並詢問大家對此有何想法。

貼文底下，許多網友也支持飯店的作法，並強調該飯店附近就有公廁，不理解該位民眾的行為，「旁邊應該有公廁吧！」、「我猜飯店也許過往有不太好的經驗，而且保障住客品質不開放也是合理。我要是那個尿急的當下一定是欲哭無淚，但沒必要因此給爛評」、「不借廁所給外人是他的權利，沒必要道德綁架，給一星更是奇葩。而且開店做生意的通常給一個方便，後面就會有千千萬萬個隨便」、「旁邊有遊客中心可以上廁所，這人擺明來亂的」。

不過也有其他網友表示，任何人都有留評價的權利，不需特別批評他人的作法，「真實評價就沒什麼，畢竟每個人感受不同」、「我覺得…可以使用廁所酌收清潔費，畢竟出門在外找廁所真的不容易，可以理解不借的考量，但真的很急如果能付費使用會不會讓雙方都比較能接受呢？」、「飯店有權利不外借，民眾也有權利上網留評論呀」。