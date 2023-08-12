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熱炒店收100元「冰塊費」遭客吐槽 老闆娘曝真相網反讚超佛！

聯合新聞網／ 綜合報導
一間熱炒店則是向客人收100元的「冰塊費」，卻引來抱怨。示意圖／ingimage
一間熱炒店則是向客人收100元的「冰塊費」，卻引來抱怨。示意圖／ingimage

不少民眾在外用餐有自備酒水，店家會對此酌收一些費用，一間熱炒店則是向客人收100元的「冰塊費」，卻引來抱怨，有網友則指出關鍵應該出在名稱上。

網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示友人開了一家熱炒店，從菜單上可以看到餐點價格十分平價，熱炒類從60元至200元不等，最底下標註了「自帶酒類酌收冰塊費用」，文章提到店家考慮到店內沒有提供所有酒類的販售，若顧客自行攜帶酒水，不論有幾瓶只需收取一次100元的「冰塊費」。

熱炒店沒想到這樣的做法卻被客人抱怨「冰塊還要收錢？」，老闆娘相當無奈，認為其他餐廳有的開瓶費要好幾百元，他們才酌收100元。

貼文一出，網友紛紛留言「也太便宜了吧」、「明明就超佛」、「那個…請問你們店在哪裡」、「你把冰塊換成開瓶費，就沒人會說你的冰塊很貴，反而會讚你們家開瓶費真便宜」，也有人建議可以寫「開瓶費100附免費冰塊」，客人會更願意買單。

熱炒店老闆娘也透露下個月換菜單會直接改成開瓶費用，避免再有誤會與爭執。

圖／截自《爆怨2公社》
圖／截自《爆怨2公社》

熱炒店

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