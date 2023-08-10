男同事幫飲料插吸管遞女同事被偷倒掉 網齊批噁心：誰敢喝

天氣炎熱，不少民眾都會點上一杯飲料消暑。近日，有網友在PTT上分享，公司有人請喝飲料，其中一名男同事主動將插好吸管的飲料遞給女同事，卻被原PO看見，女同事事後偷偷將飲料倒掉。原PO發文疑惑提問，「如果是各位，你會喝飲料嗎？」

原PO表示，近日公司有人請大家喝飲料，而其中一名男同事在將一杯飲料插上吸管後，主動拿個某位女同事。他說明，女同事當下有接過飲料，但事後卻被原PO發現，對方偷偷將飲料全部倒掉。女同事的舉動讓原PO好奇，大家若接到插好吸管的飲料會如何處理，詢問網友是否會將飲料喝下。

文章底下，網友幾乎一面倒地認為不該喝他人插好吸管的飲料，「噁心，當然不喝」、「除非是當面插的」、「不敢（喝）」、「加了什麼料」、「吸管都被摸過了誰敢喝」、「人帥是體貼，人醜性騷擾」、「正常人也不會插吸管進去吧」、「女生不要喝任何幫妳插好吸管的飲料是正確」、「拿給隔壁喝」。