連休2天颱風假！妹子哭遭「扣薪2千」 釣出苦主：出不出勤變來變去

卡努颱風來勢洶洶，北北基、宜蘭昨晚宣布，今（3）天停班停課。而一名女網友在Dcard以「因為颱風假被扣了兩千元薪水」為題發文，引起討論。

該名女網友表示，原本上週颱風假加周末兩天可以連放四日，心情非常好，結果這周開會，主管告知颱風假的兩天要用自己的特休銷假，否則就不支薪。她無奈詢問眾網友意見，「大家待的公司，颱風假也會被扣時數或薪水嗎？如果這周又放颱風假，感覺好虧」。

對此，有網友表示，「沒有遇過，是妳們公司太摳」、「爛公司，我們不會」、「我們公司是放無薪假，但如果去上班，薪水是以加班費計算」。也有網友說，「不算過分吧，颱風假本來就沒有規定要給薪」、「不是本來就不支薪嗎，只是不扣全勤」、「勞動部條文的確是颱風假可不支薪，公司硬要也沒法子」。

也有苦主抱怨，老闆一開始明明說不扣薪水，後來總公司表明「不出勤的話就扣」。但沒人能預測颱風天風況，第二天風很大，老闆自己說店休，卻還是扣了員工薪水，也沒有先告知，「叫我們出勤又不說有沒有要支付車費或是薪水雙倍，什麼都沒有，就知道要扣薪！」