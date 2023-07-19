排隊壽司全給了！夜歸OL遇5階段乞討 遊民吐「1句話」網炸鍋

若遇到遊民向你乞討，你會幫到什麼程度呢？一名女網友在PTT分享遭乞討經驗，表示某天晚上加班完又餓又累，去到當地知名壽司店排隊，買了兩盒壽司和茶碗蒸回家，騎車回家途中，因為晚餐袋子歪了，為了整理便在路邊公車站稍停一會兒，卻遇到一位遊民向前走來。

原PO指出，那位遊民穿過馬路走來，首先便開口說道「我不是壞人、不會對妳做什麼」、「拜託聽我一個請求就好」，接著就開始自我介紹，表明自己是住公園的遊民，當天因為沒有義工送餐，已經餓了一天，希望原PO可去前方超商買水和麵包給他。

原PO當下有點害怕，也想趕緊離開，因此就拿了一盒壽司給遊民，不料遊民加碼詢問「妳還有水嗎？」更要求能否幫忙買水或給他零錢，原PO也一一拒絕。然而，遊民仍不斷向她靠近，詢問可否將剩下的食物也給他，接著解釋道自己不是乞丐，自己這樣乞討也覺得丟臉，更驚吐「這對妳來說很簡單的」。

原PO回憶當時場景，她描述這位遊民雖然頭髮亂糟糟、衣服有點髒，但相比之下長得算高、有肉、也乾淨，明明手腳健全還知道求助，「為什麼不好好工作養自己？」對此，網友們紛紛安慰原PO，「妳沒有義務幫他，妳已經做得很好了」、「量力而為，隨喜就好」、「我遇過更扯的直接坐上我的機車後座，叫我載她到她想去的地方」、「妳的愛心不是讓他拿來踐踏的」。

部分網友對遊民的話術相當不以為然，「聽到對妳來說很簡單就（傻眼）」、「對妳來說很簡單=把妳當傻缺」。過來人則給出應對招數，「現在工地很缺人，把工頭的電話給他」、「妳跟他說『等一下，我打電話找警察幫幫你，警察大人會送上食物跟水』；第二招跟他說『好，我去前面買給你，等等我』，然後頭也不回騎走」、「我頂多給他手上的其中之一，其他要求拒絕」、「除非有約定行程，我會直接跟他去買，叫他自己挑」、「他追問第二個要求時就已經不合理了，會低調規劃逃跑」。