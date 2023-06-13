客要求「一日遊」高美濕地、清境農場、清水斷崖再回台北 旅行業者傻眼

國門開放以後，旅行業生意回溫，奇怪的客人也回籠了。有業者分享，遇到客人要求代訂自由行，一天之內從台北出發，玩遍高美濕地、清境農場、清水斷崖，然後回到台北，讓他傻眼，求救怎麼報價。

原po在臉書社團「靠北旅遊業」分享客戶需求，稱有外國客人要求代訂來台自由行，行程是「一天之內，從台北出發，先去台中高美濕地、接著是南投清境農場、然後是花蓮清水斷崖，當天還要回到台北。」如此上山下海又橫跨東西部的行程，根本不可能的任務。

圖為高美濕地示意圖。記者余采瀅攝影／報系資料照

網友笑了，「任意門」、「他們可以在家睡覺，因為夢裡什麼都有」、「『包直升機』跟『包電影院用大螢幕欣賞美景』選一個？」「一個人12萬，坐直升機」、「好猛！模型車跑地圖應該沒問題」、「在飯店玩台灣景點大富翁，一天要走完幾次都行」。

網友點出重點，「清水斷崖不在清水」、「確定是清水斷崖？不是清水休息區？」、「沒有地理空間觀念。只知道在網路上亂複製行程的外國人」、「就跟一堆去北海道自由行，一天就要從道南瞬移到道北一樣」。

圖為清水斷崖示意圖。記者王燕華攝影／報系資料照

也有網友認真規劃，「搭最早火車去花蓮，花蓮小車接往清水斷崖，結束送坐火車回台北。接著轉搭高鐵下台中，台中小車接走清境及高美濕地，結束後再搭高鐵回台北。花蓮一地司兼導，台中一地司兼導，只要客人付的起，應該可以挑戰完成」、「早上六點出發，晚上九點回到台北是走得完。七人座車子司機、導遊二人輪流開，到景點下車門口拍照+上廁所10分鐘就上車，吃飯都買簡單點在車上吃。車資及司導服務費都要報雙倍」、「全部車遊，不能下車，而且要用雙駕駛」。