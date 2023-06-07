鳩佔鵲巢！無業姐和男友寄居弟弟家 弟竟因1事被趕出家門

手足間雖然有親密的家人關係，但如果因為各種事情發生爭執，都可能面臨撕破臉的結局。一名網友在網路上發文，表示姐姐和男友已經半年沒有工作，不僅現在住在他家，連其他生活開銷都花他的錢，最後甚至把他趕出家門，貼文曝光後也掀起討論。

「我實在受不了我姐跟她男友了！」一名網友在「匿名公社」上發文，原PO透露自己有買一戶老公寓，但因為姐姐和男友都沒有工作，所以就搬來和他住。原PO以為姐姐和男友只是暫時沒工作，沒想到他們都沒有想找工作的舉動，而且姐姐的衛生習慣極差，吃完的東西都不會收，通通放在桌上，地上髒了也不會清掃，甚至使用過的衛生棉還會直接攤開丟在垃圾桶。

原PO表示姐姐和男友已經半年沒有工作了，現在除了住在他家，連其他生活開銷都花他的錢。原PO指出自己前幾天受不了了，就拜託他們趕快出去找工作，不料姐姐卻生氣了，跟他大吵一架，甚至把他趕出家門，「那是我買的家，我自己的家，她竟然趕我出門，會不會太過分了！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「請神容易送神難啊！當初就不應該答應讓他們住進來的，他們那麼無情把你趕出去，你就要使出強硬的做法，否則你會被吃死死的，房子也會被佔走，你希望這樣嗎？」、「你為何要搬出去？趁他們不在家換鎖啊」、「把他們趕出去吧」。