跟蹤驚魂！男在市區被帽子女尾隨半小時 崩潰「衝向警衛求助」結局曝光

「我被一位女生跟蹤了」，近日一名男網友上網發文表示，從高雄捷運三多商圈站出來後，突然遭到一名戴著牛仔帽、身穿藍白條紋長袖的女子跟蹤，對方不僅尾隨他去兩間便利超商，甚至緊跟到高雄市立圖書館總館，男子被嚇到不行，加快速度拉開距離，但還是無法甩開女子，兩人甚至在圖書館書櫃上演「詭異繞圈圈」，最終男子下電梯崩潰向警衛求助，並發文述說這段驚悚經歷。該篇文曝光後，掀起Dcard熱烈討論，更釣出兩名目擊者出面留言為男子作證。

原PO在Dcard發文表示，5月30日晚上和同學聚會完要回家時，進去一間超商遭到身穿藍白條紋長袖、頭戴白色藍緞帶的牛仔帽女子尾隨。起初原PO不在意，以為帽子女也買超商食物，結果當PO進第二間超商時，赫然發現帽子女也緊跟在身後，甚至當他尋找冷藏櫃食物時，餘光還撇到女子雙眼盯著他，「那短短一分鐘左右我們對到了幾次眼」，原PO接著在店內繞了一圈零食櫃，女子竟然也一路緊跟，「照理說如果她沒有找到想要的鮮食，可以走向超商大門離開，但她卻在我身後跟著我繞了一圈」，這讓原PO起了警備心，自己可能被跟蹤了。

原PO試圖加快腳步，並測試女子是否有意跟蹤，結果對方真的在跟蹤他，還配合腳程一同前進。原PO被嚇壞，快走約350公尺，進去人比較多的高雄總圖想甩開女子，對方仍繼續跟隨，甚至和他並排坐在館內座位，原PO從座位前方的玻璃鏡面反射看到女子，「她（帽子女）拉開椅子把她的包包放桌上然後開始喝水，全程都沒有跟我講任何一句話，但依舊盯著我像是在觀察我的行為舉止」。

男網友在高雄總圖被帽子女緊跟，對方還和他一起並排坐在座位上，全程斜眼看他沒說一句話。圖／擷自Dcard

接著原PO離開座位試圖拉開距離，女子也一路跟隨繞了很多個書櫃，並跟著上下樓，甚至還跟著原PO一起詭異繞裝置藝術兩圈。最終原PO決定跑步衝到一樓找警衛求助，兩名警衛聽聞原PO經歷，也馬上請他進警衛室，並用監視器看周遭情況，再確認女子下樓找不到原PO，方向往圖書館後方的電影院漸漸走遠時，原PO才真的鬆了一口氣。

男網友被帽子女緊緊跟隨，對方跟著他一起上下樓、繞裝置藝術，被民眾和警衛目擊。圖／擷自Dcard

貼文曝光後掀起大批網友討論，許多人也被這段經歷嚇傻，「有夠恐怖」、「男生要好好保護自己，辛苦了」、「好噁心...不管是男是女會跟蹤就是噁，辛苦你了，記得要去拜拜壓壓驚」。在留言區中，還有兩名目擊者留言，「原來那天在圖書館讀書看到的是原PO！以為你們在玩什麼遊戲 但後來發現後面的人怪怪的...」、「我有朋友也有看到！她還跟我說有兩個人在玩什麼夫君不要跑，果然是我的憨憨朋友，她後來說她只覺得莫名其妙又很好笑，完全沒發現奇怪的地方」。

不過有網友詢問原PO為何不當場報警，原PO強調他的處理方式不一定正確，但每個人都有不同解決方式，「我很滿意現在這個沒被影響的生活，把傷害降到最低就是我要的結果，我也樂於承擔不報警的風險，畢竟犯法的也不是我，你再怎麼檢討被害者也沒用，選擇自己適合的面對方式，並勇於承擔該方式的風險所帶來的結果，才是這篇文章所能帶給社會的價值」。