更衣室遇「手機伸縫隙偷拍」 她嚇壞逃出批店家做法：對女生相當危險

一名女子日前到板橋府中一間運動用品社試衣服，不料在更衣室遭偷拍，因為當下沒有目擊嫌犯長相、附近監視器也沒有拍到人，目前只能等待警方處理。她在Dcard發文呼籲眾女性要小心，現在只能用這樣消極的方式保護自己。

原PO還原當時情況，自己1日晚上8點50分左右在運動用品社試衣服，突然發現有隻手機從更衣室上方的縫隙伸進去拍照，她當下非常緊張地穿起衣服、開門衝出去，沒想到人已不見蹤影，連長相也沒有看到。「真的是遇到了以後才發現，原來驚嚇到極致，是喊不出來的…腦袋完全打結一片空白」。

她也立刻將此事告知店長，可試衣間附近完全沒有監視器，其他的監視器也什麼都看不到。而店家處理方式讓她憂心，店長告知，顧及顧客的隱私，所以監視器不會對著更衣間拍，「但也承諾會增設監視器，增設後會電話通知我們」。不過她認為，事情已經發生了，等到有女生遭偷拍才去增設，對於女生更衣有相當大的危險。

報警處理後，警方表示會沿路去尋，再請嫌犯到案說明。但原PO覺得，找到人的希望很渺茫，呼籲各位女性小心，「我們沒辦法知道什麼時候會被偷拍，那或許我們在更衣室的時候都要請人陪同，請他們坐在外面的椅子等，目前只能用這樣消極的方式保護自己」。

對此，底下網友也紛紛表示，「現在能的話都不想在外面更衣或上廁所，感覺變態越來越多，而且根本沒有重罰」、「板橋人幫高調，希望能早日找到壞人」、「太噁了，這家我會去耶，必須推上去」、「之前做餐飲，抓到有人去廁所放針孔，那個人心虛到店員只要往廁所走，他就很慌張衝進去收針孔」、「遇過類似的狀況，也是先看到天花板反光，接著伸出一隻手機，當下來不及反應、人也跑了」。