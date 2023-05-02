不只台積電愛用...電梯貼大包乖乖 網驚：這樣你敢搭？
根據都市傳說，很多科技公司員工都知道當電腦或機台頻出狀況時，要放上一包乖乖壓制，而且口味限定要「奶油椰子」的綠色乖乖，據說效果更靈驗。
有網友在臉書社團路上觀察學院分享照片，只見貨梯一角貼著一包大包乖乖，上面還寫著：「你最棒，不會故障」，原po笑稱「都市傳說是真的XD」，也引發討論。
網友驚呼，「搭電梯看到這個要緊張吧，是多調皮才用乖乖壓制」、「坐電梯看到這個，我會選擇走樓梯」、「這是不是間接告訴你，這台很會當」、「電梯有放著乖乖，還比較恐怖啊」、「還買大包乖乖！是有多不乖？」、「不是應該要放在機房嗎？」、「你最棒不會故障！讓人看了心驚驚」。
也有人開玩笑，「故障時可以拿來當應急食物？」、「小朋友會盯著看，會不會被A走啊」、「沒事請勿拿來吃，否則後果自行負則」、「風水師第一指名」、「台積電良率高的秘密」。
過來人分享，「我去區公所，醫院急診室都有看過」、「以前的公司印表機常常壞掉出問題，老闆寧願買兩包三包的乖乖放在印表機上，也不肯花錢請人修理」、「一定要用奶油椰子口味的，五香是紅色， 等同放火」、「要注意有效期限，之前聽說過期了沒換新效期的，一樣會出包」、「遊覽車駕駛座前也常看到」。
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