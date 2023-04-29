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女大學生校園「上空」驚動學校高層 表演訴求曝光

新型態詐騙！偽造繳費通知 「後半段超傻眼」苦主被盜刷1萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前收到一封eTag的繳費通知簡訊，實際卻是詐騙簡訊。圖擷自爆料公社
一名網友日前收到一封eTag的繳費通知簡訊，實際卻是詐騙簡訊。圖擷自爆料公社

又見新型態詐騙手法！一名網友日前收到一封eTag的繳費通知簡訊，還附上一個下載App線上繳費的網址，當時他認為若是盜刷只要不提供銀行刷卡驗證碼就好，便沒多想就下載App使用線上信用卡繳費，殊不知詐騙集團竟透過軟體擷取他的驗證碼盜刷了1萬元，到警局做筆錄時，連警察都說從沒看過這方法。

原Po在臉書社團《爆料公社》發文，表示遇到「新型態詐騙手法」，他提到收到eTag有58元未繳費的簡訊當下，他正跟同事討論公事，只想趕快解決問題，點進簡訊內連結下載App「遠通電收ETC」繳費，心想先前也有遇過盜刷，反正收到驗證碼只要不給都能擋下來。

不料後半段付款後，來了兩封驗證碼簡訊，他找不到地方輸入以為App故障，直到過了一下子後收到銀行訊息說刷卡1萬元成功，原Po才驚覺「原來開著等待的網頁，實際上是在背景執行，截取驗證碼並回傳給詐騙集團」，他不禁痛心哀嘆「當繳學費學一次教訓，老實說完全沒想過自己會上當」、「詐騙集團真的就是找漏洞的專家，方法五花八門總有個可以釣到你！」

原Po驚覺「原來開著等待的網頁，實際上是在背景執行，截取驗證碼並回傳給詐騙集團」。圖擷自爆料公社
原Po驚覺「原來開著等待的網頁，實際上是在背景執行，截取驗證碼並回傳給詐騙集團」。圖擷自爆料公社

貼文也引來不少網友留言，有人分享自己也收到類似的「交通違規罰鍰」罰款逾期簡訊，「這也是詐騙，跟真的一樣，點下去你就真的gg」。

有人分享自己也收到類似的「交通違規罰鍰」罰款逾期簡訊。圖擷自爆料公社
有人分享自己也收到類似的「交通違規罰鍰」罰款逾期簡訊。圖擷自爆料公社

詐騙集團 盜刷 eTag 交通違規 警察

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