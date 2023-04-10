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女嫌棄廚師男友「員工折扣」求婚太小氣 再抱怨「8萬元戒指」網傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

結婚是人生大事，許多人因此也非常重視求婚儀式，希望一切都能完美無缺。《Dcard》上一名女網友便因認為男友求婚「很沒誠意」而發文抱怨，她指男友不但為員工折扣「貪小便宜」選工作地點西餐廳，讓在場同事起鬨讓她很丟臉、還拿只有八萬多的戒指求婚，讓她心煩表示「回家路上就想分手。」

根據該網友內文，她表示上禮拜是她生日，跟男友在一起四年了，男友是飯店廚師，生日帶她去吃飯店內的西餐廳，還說他有員工折扣所以不用那麼貴。但女網友只覺得「看到他那貪小便宜的嘴臉就覺得好心煩，連我生日都不能為我花一筆嗎。」

結果吃飯到一半，男友突然求婚了，別桌的客人好像是男友的同事，大家一起開始起起鬨。女網友覺得「超級無敵丟臉」，還怒嗆「我男朋友真的超像猴子⋯，這種內場廚師是不是都很沒文化？」更表示她之前已給男友看過影片，她喜歡的是全部都自己佈置、自己準備，然後把對方父母朋友全部叫來，有影片、有蛋糕，大家聚在一起被求婚的那種場合。

她說她不能接受就吃個飯，然後拿朵花，甚至「戒指只有八萬多」，雖然男友也有做個短影片，但感覺就是臨時拿照片湊一湊的，真的好煩。「只有一次求婚被男友這樣亂搞，吃飽飯甚至回家路上就想分手，都在一起四年了還這麼沒誠意。」

最後她還附上和男友的對話紀錄。其中她不斷抱怨「真的無敵丟臉」、「我不值得你用心對待嗎」、「連求婚你都求不好，以後誰知道你會對我怎樣啊」、「第一次聽到有人約女朋友在餐廳吃飯然後就求婚」；男友則是不斷道歉「抱歉啦寶，不知道你不喜歡這樣，我重新安排好嗎」、「抱歉，我可能做得不夠好。」

大部分網友都挺該位男友，認為「還好求婚失敗，上輩子有燒好香」、「為什麼這種女生都有男朋友」、「他找可以打折的餐廳不代表他就是貪小便宜，他可能只是想跟你分享他找的餐廳很划算而已」、「不懂到底哪裡沒誠意，愛不愛就這樣而已。」「你愛的是錢，放過人家吧！」

但也有人表示「看妳身價，如果我男友去找打折飯店，戒指8萬多那種，我會捅死自己，因為怎麼找得到這麼爛的傢伙」、「先卡一個，看看是不是什麼餐廳業配，到底誰這麼笨會上來發這種文討罵？」

原文女網友也補充反擊「他家開的海鮮餐廳在疫情間快倒閉，是我出錢借他家維持餐廳所有的開銷；兩年多的時間，他想來美國看我，來回機票、在美國的食衣住行都是我出錢，他的房租是我繳的。」

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