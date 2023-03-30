才被騙40萬！母又信「股票抽中13張要先匯百萬」女崩潰：長輩最白痴

近年來隨著股市熱，金融投資詐騙簡訊也爆量，跟據警政署統計，民國111年前10月「投資詐欺」案高達5,301件，較上年同期增加 1,418件(36.52%) ，在所有詐欺案件中增加最多。

有位女網友在臉書社團《爆料公社》發文，說媽媽收到「投資公司」通知她抽中了緯穎（6669）股票13張，每張可現賺66萬套利800多萬，但要先繳100萬元。媽媽要女兒幫忙賣其他股票籌錢，但媽媽明明之前已經被騙過三、四十萬，原po苦勸不聽，忍不住大嘆「最白痴的是我長輩」。

原po表示媽媽之前就被騙，家人還帶她去報案過，媽媽卻依然相信詐團，甚至認做乾兒子，如今媽媽要原po幫忙賣股票籌錢，甚至說出「拜託你，孝親費我可以不要」這樣的話，讓原po超級傻眼。

原po說，長輩不信被騙，現在老人年金所剩無幾，媽媽卻依舊不肯把詐騙集團聯絡方式刪掉。原po感嘆，「緯穎是間好公司，用這麼大的公司來騙，真的是有夠白痴，最白痴的是我長輩。」

網友紛紛留言，「人講講不聽，鬼牽一直走」、「有些人真的很蠢，寧可相信不相識的陌生人，也不願意相信自己的家人」、「1張一百多萬元可以抽13張，一百萬贖，看不起緯穎是不是？」、「1張都難，還13張怎麼想的」、「就是一堆人騙不完，這產業才會那麼發達」、「這個是常識吧！新聞報那麼多了還上當」、「好賺就給自己人賺了，還報你賺，這麼簡單的道理都不懂」、「我家裡也是一樣的情形，可以一起結拜了」。

也有網友反向思考，「妳媽屬於沒被騙光不清醒的人，最好的方法妳自己扮詐騙把她錢詐光，再慢慢給她孝親費」、「貪字跟貧字只是一線之隔」、「讓她去吧！！騙完就不會再被騙了」。

雲端伺服器大廠緯穎28日也曾公告，公司接獲民眾電話通知，有Line群組冒用本公司名義，宣稱公司辦理增資認股中籤繳款，實屬詐騙訊息。緯穎科技聲明，「公司並無辦理現金增資，相關的財務、業務資訊概以公開資訊觀測站上公告為主。請投資大眾注意，以免權益受損。」