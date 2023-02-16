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情人節驚喜變驚嚇？他花1600訂草莓花束卻收到「抹布包草莓」氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友在ig上看到精美草莓花束，想當作情人節禮物討女友歡心，沒想到實際收到商品卻變成「抹布包草莓」。圖擷取自爆怨公社
一名男網友在ig上看到精美草莓花束，想當作情人節禮物討女友歡心，沒想到實際收到商品卻變成「抹布包草莓」。圖擷取自爆怨公社

情人節想給另一半驚喜，不少人會選擇送花來表達愛意。然而，一名男網友在IG上看到精緻草莓花束，便花了1600元訂製想討女友歡心，怎料收到商品後卻感覺像是「抹布包草莓」，讓他怒轟「根本是無良詐騙」，也有另名受害者發文表示，她向該店家反映商品品質，對方竟說「不覺得哪裡有問題，不用一直私訊我們唷」。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨情人節準備驚喜給女友，收到成品卻變「驚嚇」。因為女友喜歡草莓，他在ig上看到草莓花束廣告，便下單當作情人節禮物，還額外加350元客製多一隻娃娃，共計1600元。

沒想到，當他實際收到商品時卻大失所望，「根本就是破布一條，還一直掉毛絮，還有點灰灰的感覺」，他氣得到店家貼文下留言「廣告不實」，卻遭對方封鎖。

不僅如此，另名女網友也在DCARD上控訴同位賣家，她也表示自己收到的商品有如「抹布包草莓」花束，質疑賣家是盜圖欺騙消費者，並多次向賣家反應，但遲遲等不到對方回應，直到最後業者才回說「文章註明很清楚，絨毛布料不足會用其他款布料替代，這件事情不覺得哪裡有問題，不用一直私訊我們唷」，讓她氣得向消保會投訴。

事後，該店家也緊急在IG限動上道歉滅火，坦承沒有正確評估接單數量確有疏失，凡有購賣草莓花束的客人，下次回購時不限金額可折抵350元。不過，網友們看了仍不買單，紛紛表示「這個布有夠像抹布上面印一顆內褲草莓+超廉價假緞帶」、「看來受害者還真不少」、「實品好像家政課會出現的作品，只是金莎換成草莓」、「好像把草莓包在尿布裡面喔」。

草莓 情人節 廣告不實

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