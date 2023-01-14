美女律師不辦尾牙改這福利 網友讚中肯：現金最實在

年節即將到來，不少公司陸續舉辦尾牙，並辦理抽獎活動，慰勞員工一年的辛勞，不過，律師李宜貞近期在臉書發文，她表示，以前當員工時尾牙抽獎的東西都不甚滿意，因此她當了老闆後，一律不辦尾牙，改成平時就發獎金，此舉也引來不少網友讚聲，直言現金比較實在。

李宜貞表示，她過去當員工時都不太滿意尾牙抽到的東西，總覺得無法慰勞自己一整年的辛苦，有時還要彩衣娛主，每年最期待的是看到主管或資深前輩抽到大獎，然後帶頭嘶吼要對方捐出來，帶著一年的怨念報復，看著對方在台上尷尬、恍惚的神情。

因此，她當老闆後一律不辦尾牙，平時發發獎金，比較實在，員工也不需要娛人表演，她也強調，她發現有些員工吃完尾牙，領完大獎和年終後，竟然在2月中旬提離職，因此此舉也能避免員工年後離職。

貼文一出後，不少網友都分享各自的年終尾牙經驗，「我幾次是一看年終獎金入帳，下一秒馬上把辭呈送去主管桌上」、「我當福委時，都盡力存錢，然後辦尾牙時，在用力灑錢發獎金，讓大家開心到爆這樣」、「年後離職已經是不變法則了」、「真的，我還真有個員工領完獎金後立馬說離職，提前一個月通知用年假抵銷」。