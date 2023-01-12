快訊

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

內閣改組啟動 民進黨「中生代四大公子」戰鬥位置曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

70歲阿公學用智慧手機狂看AV還中毒 孫女幫修理見一幕超尷尬

香港01／ 撰文：布萊恩
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

活到老發現「新大陸」，反應令人相當衝擊！有女生於網上論壇發文表示，日前公公的智能手機中毒，請她幫忙處理，沒想到意外發現公公手機的YouTube和Google充滿了「AV（成人影片）」。而最令樓主最震撼的，是公公竟然用Facebook偷看其朋友的比堅尼火辣照片，令她崩潰尷尬，「我真的不知道該氣還該笑」。

該女生於台灣討論區「Zuvio」以「阿公偷看我朋友比堅尼照」為題發文，表示去年幫70多歲公公買了一部智能手機，並悉心教導使用，「（公公）現在已經都會（使用智能手機）了，還會上Google跟yt（YouTube）等等的，基本上就像是一個年輕人」。

直至日前公公手機中毒，請樓主幫忙處理，結果她發現公公手機竟充滿成人色情資訊，「yt在看一堆色色的影片，都是國外的，Google也都查一堆18禁的，難怪手機會中毒」。樓主發現公公手機竟滿滿都是成人色情資訊。

樓主於是提醒公公「不要亂點有的沒的」，惟當她打開Facebook時，畫面更加衝擊。公公竟然正在看其朋友的比堅尼火辣照片，「他的fb點開進來是我朋友的個人檔案，就是比堅尼很火辣那種，相簿裏也有我朋友照片。只能說我阿公好色啊，都快不行了還能這樣欣賞」。

樓主又說，知道公公的「秘密」後不知道「該氣還該笑」，直言相當尷尬：「重點是我朋友還常常來我們家裏，整個感覺都不對勁哈哈。想到都不太好意思約我朋友來我家了……」樓主知道公公的「秘密」後不知道「該氣還該笑」，直言相當尷尬。

帖引來網民熱議，不少人笑言「嗯，只能說男人不分年紀都很色？」、「不服老啊」、「男性本色欸哈哈」。也有網民「錯重點」，求樓主分享朋友比堅尼照片，「妳的朋友比堅尼照片呢？」、「我只要我的比堅尼」。亦有網民估計，阿公可能誤點了「彈出廣告」導致手機中毒。

延伸閱讀：

大媽港鐵睇AV以為無人知　遭窗戶倒影出賣全直播　網民笑爆：高手

尷尬！小巴站遺假陽具鎖匙扣　網民揭真身有正經用途　物主咁講…

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

不如像Kelly a繼續當公主！務實女怨勤儉持家卻不被疼愛

「流水席之亂」引起輿論熱議。有女網友在「匿名2公社」表示，與先生正處於想離婚階段，她怨自己雖然從婚禮、結婚、婚後都沒有像Kelly a那樣大吵大鬧，但並未因此得到幸福，一路走來讓她大嘆：「真的不如像Kelly a這樣繼續當她的公主」。

流水席之亂 網：全台8到9成女生都像「輔大陳若儀」

一名自稱擁有「輔大陳若儀」稱號的準新娘，透過社群網路批評未來婆家打算舉行流水席婚禮，引起輿論熱議。在第9集疑似是小姑出面爆料，這婚應該結不成之後，有網友在「匿名2公社」表示，「其實目前全台大概8到9成女生都會出現Kelly a的行為，連在貼文底下酸Kelly a的也大多是，她們只是暫時把雙標人格隱藏來。」

營養師PO文「婚禮不重要」 網說實話：一場豪華婚禮社交炫耀一輩子

一名在醫院任職營養師的「范范」在「匿名2公社」PO文，認為大家應該把婚禮看開，當做是一場浮雲；但隨文卻附上一張自己的豪華絕美婚紗照，網友最後幫忙點出此事的關鍵：「一場豪華婚禮可以拿來社交炫耀用一輩子」。

流水席南北戰意外少了中部！網好奇：奇怪a？怎會這樣

一名準新娘在社群網路引爆的「流水席南北之戰」讓不少網友熱議，在事件延燒數天後，有網友好奇發現：「每次戰北南，中部就會自動不見，奇怪a？怎會這樣？」釣出近兩千名網友留言，中部人到底在輿論中被劃分為「中南部」還「中北部」。

尾牙亂象！辣妹喝醉胸罩位移 跌倒撞斷牙「變兔寶寶」

尾牙季到來，許多公司都在近日舉辦聚餐和員工聯絡感情，但也常傳出許多酒後的失態故事。一名護理師在臉書分享，近日急診小夜班常出現許多穿著火辣的女子，有的已經醉到隱形胸罩Nubra到達鎖骨，還跌到頭破血流、牙齒幾乎撞斷變成「哈麥兩齒」，讓她不得不體醒「喝酒量力而為」。

70歲阿公學用智慧手機狂看AV還中毒 孫女幫修理見一幕超尷尬

活到老發現「新大陸」，反應令人相當衝擊！有女生於網上論壇發文表示，日前公公的智能手機中毒，請她幫忙處理，沒想到意外發現公公手機的YouTube和Google充滿了「AV（成人影片）」。而最令樓主最震撼的，是公公竟然用Facebook偷看其朋友的比堅尼火辣照片，令她崩潰尷尬，「我真的不知道該氣還該笑」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。