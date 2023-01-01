又見窗邊活春宮！101煙火旁驚見男女「激情交纏」 路人傻眼：太快了

每年台北101煙火都吸引大批民眾觀賞，但有民眾抬頭看煙火卻驚見活春宮。爆料公社今（1）日流傳一段影片，一對男女在台北101附近旅館「貼窗連結」，路人抬頭看煙火卻目睹活春宮紛紛傻眼，「他們以為我們不會看他們！」

爆料公社1日流傳一段影片，一對男女在台北101煙火施放之際，貼著旅館的窗戶「激情交纏」，有路人抬頭欣賞煙火看到這一幕傻眼，直呼「好精彩」、「他們以為我們不會看他們」，隨後現場響起路人們的「拍手聲」，調侃旅館男女「為愛鼓掌」。

不過這對男女疑似發現被人拍攝，男方迅速停止動作遠離窗戶，獨留女方一人整理衣物，路人見狀不忍直言「結束了...」、「男的比較快」、「比煙火快！」，一年一度的101煙火煙點意外被搶走。