就愛這一味？日本妹與台灣小巷合影 網笑：可能跟「今際之國」末日風很像

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的市容時常被人詬病，鄉民以「日本妹在台灣醜醜的巷子拍照時在想什麼？」為題發文後，也引起留言討論。此為中和街景。圖／聯合報系資料照片
台灣的市容時常被人詬病，鄉民以「日本妹在台灣醜醜的巷子拍照時在想什麼？」為題發文後，也引起留言討論。此為中和街景。圖／聯合報系資料照片

台灣的市容時常被人詬病，今天更因為一張「人行道被機車停車格截斷，讓孩子無法行走在人行道上」的照片，登上美國論壇Reddit。今天一位鄉民在PTT上發問，日本女生在台灣巷子拍照時在想什麼，貼文一出引來不少鄉民的揶揄，也有人表示，台灣的街景和近期熱映的日本影集「如出一轍」。

一位鄉民在PTT上以「日本妹在台灣醜醜的巷子拍照時在想什麼？」為題發文，並附上一張日本女生在台灣巷子拍攝的照片。只見圖中的日本女生清純可愛，但她身後的市容相形之下有些雜亂，巷道兩側停滿了汽車和屋子滿布各式鐵窗、招牌，顯然不是一個觀光景點。原PO表示，台灣有這麼多漂亮的地方，日本女生為何偏偏選擇與醜醜的巷子合影，「感覺都有臭味飄出來了」，也不禁讓他感到疑問，外國人是怎麼看待台灣的市容的。

貼文一出，不少鄉民紛紛揶揄，和日本整齊的市容相比，來到台灣就像身處第三世界，「日本妹：各位觀眾，落後國家的樣子長這樣」、「沒看過這麼醜的巷子，好稀有，快打卡」、「就台灣人在東南亞貧民窟拍照的感覺」、「日本人：哇！好勇敢喔在第三世界拍照」、「真的有出國感覺耶（拍照）」、「這種地方才值得拍阿，平常看不到」。甚至有人表示，台灣的街景和近期在Netflix上熱映的日本影集《今際之國的闖關者》一樣，有種「末日的淒涼美感」。

台灣雜亂的市容讓鄉民不禁感嘆，和日本影集《今際之國的闖關者》中廢棄的東京世界末日很是相似。圖截自Netflix《今際之國的闖關者》第2季預告片。
台灣雜亂的市容讓鄉民不禁感嘆，和日本影集《今際之國的闖關者》中廢棄的東京世界末日很是相似。圖截自Netflix《今際之國的闖關者》第2季預告片

隨著這篇貼文在PTT上掀起討論，原PO照片裡的日本女生也被鄉民神出。笑容甜美的她原來是日本寫真女星武田玲奈，而這張圖片是武田玲奈2020年9月來台，在長安西路巷弄內拍攝的照片。鄉民見此也紛紛留言「武田我婆」、「醜與美的強烈對比啊」、「好漂亮」、「突顯人很美啊」。

日本 人行道 台灣人

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