就愛這一味？日本妹與台灣小巷合影 網笑：可能跟「今際之國」末日風很像

台灣的市容時常被人詬病，今天更因為一張「人行道被機車停車格截斷，讓孩子無法行走在人行道上」的照片，登上美國論壇Reddit。今天一位鄉民在PTT上發問，日本女生在台灣巷子拍照時在想什麼，貼文一出引來不少鄉民的揶揄，也有人表示，台灣的街景和近期熱映的日本影集「如出一轍」。

2022-12-27 16:58