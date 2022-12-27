人行道登「都市地獄版」網評根本18層地獄 蔣萬安回應了

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」有網友近日貼出一張台北市松山區巷弄內的人行道，原本一群小朋友走在人行道上，走到一半竟變成機車停車格，小朋友被迫走在巷弄的馬路上，近日此議題也在PTT引發熱議。台北市長蔣萬安今天表示，他有看到相關報導，會請交通局等相關單位，做專業評估及整體規畫。

繼美國論壇《Reddit》「都市地獄版」瘋傳一張「基隆橋下被汙染的河流」照片後，台北市松山區一處巷弄再度登上這個都市地獄版，PO文者也坦言，台灣的城市有個共同的問題，就是人行道很少，銜接的路型也不一致。

許多網友看到此貼圖，紛紛在PTT留言，有網友說，「人行道街停車格，真的太天才了」，還有網友說「確實啊，常看到一段一段街度起來的」，也有網友留言「根本是十八層地獄」，「機車跟行人誰比較有票？結果機車贏了」。

不過也有網友無奈說，「沒辦法，台北已經算相對好的」，「出台北看看吧，呵呵，那才叫煉獄」。

市長蔣萬安今天召開市政會議，會前媒體問蔣台北市的巷弄照片再登上美國論壇《Reddit》「都市地獄版」，蔣萬安表示，會請交通局等相關單位，做專業評估及整體規畫。