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日本23歲女模IG照被發現「台灣拍的」 網暴動：空氣都變香了
日本23歲寫真偶像武田玲奈以甜美外型及性感身材而擁有廣大男性粉絲，昨（9日）日她在社群網站上曬出生活照，立刻被眼尖網友發現「居然在台灣」，頓時引起網友熱烈討論。
1997年生的武田玲奈出身於日本福島縣，2014年正式簽約成為雜誌模特，更登上日本《週刊Playboy》，其後還跨入影劇圈、轉型演員，日前決定「封奶」不再拍攝性感寫真，令粉絲相當失落。
武田玲奈外表甜美可愛竟也擁有絕美身材，時常拍攝清涼性感的寫真照，過去還有「日本第一可愛女高中生」的稱號。
9日她在個人IG上貼出日常生活照，被網友發現照片攝於台北市長安西路的巷弄內，引起網友一陣驚呼。
對此，許多PTT網友感到相當興奮，紛紛留言「這街景很台灣」、「這街景一看就是台北」、「真的是台灣耶」、「真內行！挑這種最有台灣風味的巷道拍」、「照片要有一眼讓日本人看到就知道來到台灣的樣子」、「台灣的空氣都變香了」。
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