新北耶誕城演唱會雨中舉行 他見1幕氣炸：以為不能撐傘是常識

近日北台灣雨勢不斷，連一年一度的新北耶誕城演唱會都在雨中進行。昨（11）日一名網友在網路上發文，認為在人潮密集的戶外演唱會不應該使用雨傘，因為不僅會擋到他人視線，還可能造成意外發生，而貼文曝光後也掀起兩派網友論戰。

昨日一名男網友在Dcard上以「新北耶誕城亂象」為題發文，他提到不少人都在演唱會現場打開雨傘，「我以為戶外演唱會不能撐傘是常識，請問一下這些人是淋到雨會發芽還是長毛，毛毛雨都受不了，怎麼不乾脆回家？」原PO表示當天從早上就在下雨，想去戶外演唱會的人怎麼沒想過要帶雨衣，「好言相勸還會被白眼，雨傘在人潮密集的地方本來就危險，擋別人視線還會亂戳，再加上還有人亂甩…直接在耶誕城洗澡」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「先不管撐傘多擋視線，我就不相信不會戳到別人，站在傘沿邊的人根本倒楣一直被水滴」、「我看到很多人一點點點點小毛毛雨就撐傘，都覺得他是不是只要一點點雨就會發霉或是馬上禿頭」、「最好的選擇是穿雨衣吧」、「我有帶傘去，但我沒有拿出來撐，因為現場人真的多到爆，我覺得這樣很危險」、「我覺得在人流中被傘戳很不爽，尤其我的身高又剛好是大家拿傘的高度」。

也有網友反駁原PO的想法，「下雨為什麼不能撐傘？」、「法律有規定嗎？沒規定就不要在那情勒別人」、「又沒有買票，為什麼不能撐傘？笑死」、「人家下雨天撐傘也不行喔？不爽就別去看」、「這是正常的吧，我只是逛逛耶誕城，想說停下來看一下唱歌，好死不死下大雨只好撐傘，撐傘離開不會也被罵吧？」、「不爽就回家看電視啊，我就愛撐雨傘」、「不要用自己的心情當作大家的道德標準」。