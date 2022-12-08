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民眾跟不上？戶外口罩解禁她照做 卻遭路人飆罵「別出來害人！」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子表示，她日前到公園運動時，因沒戴口罩遭一位婦女飆罵，讓她相當傻眼，「戶外口罩禁令不是解除了嗎？」。示意圖／ingimage
一名女子表示，她日前到公園運動時，因沒戴口罩遭一位婦女飆罵，讓她相當傻眼，「戶外口罩禁令不是解除了嗎？」。示意圖／ingimage

台灣的口罩禁令自12月1日起鬆綁，規定在室外活動時可以脫掉口罩，然而不少民眾因害怕染疫，仍堅持繼續配戴口罩，近日就有女子透露，她在公園因未戴口罩遭一名婦女破口大罵，「妳這樣是錯誤示範！我的小孩染疫妳要負責嗎？」讓她十分傻眼。

一名女網友在「大學師生互動平台Zuvio」發文抱怨，室外的口罩禁令明明已經解除，但日前她在公園卻因沒戴口罩遭一位中年婦女痛罵。她表示，當天自己到公園運動完後便在長椅上休息，不料一位中年婦女突然使力拍她肩膀，並質問，「妳的口罩呢？」她表示自己沒帶在身上，而且依現行規定室外不用戴口罩。

然而，婦人聞言後仍舊繼續大罵，「妳沒看到這邊這麼多小孩嗎？妳這樣是錯誤示範！而且還有可能傳染給我的孩子，他如果染疫妳要負責嗎？他還那麼小，萬一重症怎麼辦？世界上就是有妳這種沒同理心的人，才會那麼多人感染，甚至重症死亡！拜託妳不要出來害人！」女網友當下選擇無視，默默把耳機帶回去，最後婦人只好邊罵邊把小孩帶走。

許多人也譴責該婦女的行徑，「他們出來是增加他小孩染疫的風險，快點回家啊，他們最好都不要出來」、「怕小孩確診就別讓小孩出門呀」、「這年頭瘋狂的人很多」、「妳就開始咳，咳到她怕」、「我會嗆回去」、「她只是心情不好，想找妳出氣」。

不過也有網友支持繼續戴口罩，「雖是這麼說，但我是習慣戴口罩了，我外出看大多數都是戴著口罩，雙方是都沒錯，只是對方的口氣太差」、「戴著會比較好，因為很多人都習慣了口罩，我一出門沒戴口罩心裡都會怪怪的」。

口罩 疫情

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