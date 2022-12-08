特斯拉堵家門口如何解決？ 網友教「哨兵模式」這幾招車主必現身

一台特斯拉車主直接將車停在別人家門口，留了電話但撥通後亦不接，受影響的屋主PO文抱怨「還有什麼好方法解決這種人？」，網友機智提醒運用「哨兵模式」讓車主不得不處理。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文，表示自己家門口被一台特斯拉堵住，即便有留電話但撥通了卻也沒人接，地上也沒有紅線又不能請人拖吊，因此該名網友很煩惱，詢問網友「不知道有沒有人遇到這種情況？」、「還有什麼好方法解決這種人？」

許多網友分享可以運用「哨兵模式」，然而有人不清楚何為哨兵模式，因此有人熱心解釋「車子有攝影機，四周有什麼反應會通知主人」、「特斯拉門柱前後都有攝影機會拍下對車體有影響的畫面，如同有哨兵站崗監視一般」。

瞭解原理過後，許多網友紛紛建議「那就瘋狂玩他讓哨兵模式去通知主人唄」、「拿張白紙寫著『你車檔到我家大門了』再靠近他的車，讓哨兵模式傳影像給車主，直到車主來移車」、「有哨兵模式才好啊，叫他的哨兵call他來牽車」。

也有網友看完整串留言後，表示「看了其他的留言怎麼覺得那個模式感覺很好玩餒」、「突然好想找停路邊的特斯拉聊聊」。