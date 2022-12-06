推坑圖！多一個可改車方向 機車族讚：原來透明空濾要這樣玩

年輕人愛玩機車，有人特喜歡把它改得酷炫，好吸引路人的眼球。日前有一名網友PO出兩張照片，就是機車空氣濾清蓋被換成透明殼，裡面裝進多隻可愛的小玩物，引發網友暴動發問「這叫什麼？要怎麼裝？」

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出兩張照片並發文表示，天啊！這也太可愛了吧！好糾結要貼「路觀」還是「小廢物俱樂部」，網友發言支持「當然是都po啊」、「原來可以這樣改！好酷」。

照片曝光後，立刻掀起機車族暴動，紛紛留言表示「這是推坑圖」、「可以養魚嗎？」、「可惡想改，厲害！還有這種東西」、「我的玩具有地方放了」、「多了一個可以改車的方向了」、「我的廢物們有地方放了」、「很有創意，原來透明空濾要這樣玩，長知識了！」

有不少網友同聲讚嘆「好可愛喔！我喜歡」、「感覺要融化了」、「太可愛了吧！有趣的小空間」、「太酷了！第一次看到耶」、「我也想要」、「請問這是什麼？名稱是什麼？太可愛了吧！」

也有網友開玩笑地說「感覺的出來，小動物們被困住了，快救他們出來」、「所以車子煞車和起步的時候，裡面的小物不就會前後跑來跑去，超可愛的」。

因為有不少網友追問這個怎麼購買與安裝？熱心網友則回應「你可以搜尋『機車空氣濾清蓋』之類」、「關鍵字：透明空濾外蓋」。