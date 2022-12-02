外送叫烤牛肉壽司打開卻「十萬八千里」 網友傻眼：詐騙吧
近年來外送平台興起，平常只要在家或辦公室動動手指，就會有專人幫忙送上餐點，使用起來十分方便。但有時滿懷期待點的餐，送來的樣貌卻可能和預覽圖有所差距，從而引發爭議。近來在日本，就有使用者碰到這樣的狀況。
根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，人氣饒舌歌手「Cz TIGER」最近在個人twiiter上分享照片，表示他有次透過外送平台服務，叫了一份價格1280日幣（約相當於新台幣287元）的烤牛肉壽司。然而實際上送來的餐點，卻是已經擠成一大團的白飯，再搭配幾片像是牛肉乾的乾癟肉片而已，與預覽圖的差距極大。
爭議店家的飲食集團「株式会社TGAL」表示，因為這次的事件，會再次確認旗下分店的料理過程，檢討為何會端出這樣的食品，避免同樣的狀況不會再度發生。
至於網友們則紛紛表示「這真的太扯了」、「簡直就是詐欺」、「我也遇過類似的狀況」、「好像有不付錢、取消訂單的權利」、「推薦點之前先在GOOGLE地圖上搜一下店家評價」、「我倒是點過份量比照片還大的」、「都完全不同的東西了，要求退款吧」、「常點uber的感想，就是肉類的基本上通通不行，油多的也不行」。
コレはえぐいって。わろてもうたわ😂#UberEats #ローストビーフ寿司 #寿司 pic.twitter.com/BLrPsRaJo1— Cz TIGER 🌪🐅 (@CzTiger__TR) November 27, 2022
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