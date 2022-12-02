快訊

北市忠孝西路機車行駛僅開放深夜時段 議員批「給鬼騎？」

藍武士永不言敗：日本隊踢贏西班牙「打破世界盃魔咒」

恭喜！余祥銓宣布訂婚 兩克拉鑽戒套牢柔柔

外送叫烤牛肉壽司打開卻「十萬八千里」 網友傻眼：詐騙吧

聯合新聞網／ 綜合報導
外送平台興起，動動手指就會有專人幫忙送餐點。圖片來源／ingimage
外送平台興起，動動手指就會有專人幫忙送餐點。圖片來源／ingimage

近年來外送平台興起，平常只要在家或辦公室動動手指，就會有專人幫忙送上餐點，使用起來十分方便。但有時滿懷期待點的餐，送來的樣貌卻可能和預覽圖有所差距，從而引發爭議。近來在日本，就有使用者碰到這樣的狀況。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，人氣饒舌歌手「Cz TIGER」最近在個人twiiter上分享照片，表示他有次透過外送平台服務，叫了一份價格1280日幣（約相當於新台幣287元）的烤牛肉壽司。然而實際上送來的餐點，卻是已經擠成一大團的白飯，再搭配幾片像是牛肉乾的乾癟肉片而已，與預覽圖的差距極大。

一位日本饒舌歌手點的外送餐和預覽圖片差距過大引發討論。圖擷自twitter
一位日本饒舌歌手點的外送餐和預覽圖片差距過大引發討論。圖擷自twitter

爭議店家的飲食集團「株式会社TGAL」表示，因為這次的事件，會再次確認旗下分店的料理過程，檢討為何會端出這樣的食品，避免同樣的狀況不會再度發生。

至於網友們則紛紛表示「這真的太扯了」、「簡直就是詐欺」、「我也遇過類似的狀況」、「好像有不付錢、取消訂單的權利」、「推薦點之前先在GOOGLE地圖上搜一下店家評價」、「我倒是點過份量比照片還大的」、「都完全不同的東西了，要求退款吧」、「常點uber的感想，就是肉類的基本上通通不行，油多的也不行」。

外送 壽司 詐欺

延伸閱讀

外送員騷擾害她提心吊膽 舉報平台卻被冷回「自己找警察」

泰國佛寺和尚染毒「全廟被抓去勒戒」 信眾傻了：這下怎麼拜？

Google通知「還記得這天嗎」勾起他三年前痛苦回憶 網笑翻：專挖黑歷史

車站麻將電玩廣告太色情惹議 前國會議員痛批「賣弄女性」

相關新聞

外送叫烤牛肉壽司打開卻「十萬八千里」 網友傻眼：詐騙吧

近年來外送平台興起，平常只要在家或辦公室動動手指，就會有專人幫忙送上餐點，使用起來十分方便。但有時滿懷期待點的餐，送來的樣貌卻可能和預覽圖有所差距，從而引發爭議。近來在日本，就有使用者碰到這樣的狀況。

他好奇台北市地理中心在哪？ 眾人大推這地方：不可能沒落

台北市可說是台灣的經濟、政治、生活等重心，不僅人口多，交通也十分便利，捷運、輕軌規劃完善，再加上台鐵、高鐵、公車等大眾運輸匯集，不論想到哪個地方去都非常方便。有網友在PTT發文提問「台北市的地理中心大家覺得哪啊？」貼文引起眾人熱議。

家裡遭鄰居偷裝針孔 妹子見「這位置」嚇呆：不知道被看了多少

太可怕了！近日一名女網友PO文表示，偶然發現家裡廁所被裝了針孔攝影機，由於她們家和鄰居房子距離不到一公尺，因此懷疑就是鄰居偷裝的，讓她崩潰直呼...

冷氣團來了？他穿禦寒衣物「快熱到中暑」 網笑：地理沒學好

近幾日北台灣天氣轉涼，民眾出門都要多加件外套，不過南部就有人反映，氣象預報的冷氣團根本是北部限定，他想說天氣冷出門穿厚一點，結果熱到狂流汗還差點中暑，他不禁茫然問道「冷氣團就這？」

世足精準下注他6萬爽翻成67萬 聽友一句神預言崩潰「錢消失了」

近日全球瘋世足，許多球迷也會下注運彩，除了能收獲支持球隊贏球的快樂，還有外快當小確幸。不過有民眾前前後後下注6萬，神準預測讓他翻倍成67萬，沒想到事後想領錢卻發現網站無法登入，「錢全消失了」，讓他非常崩潰。

新北里長連任失利「秒關門不理人」 里民傻眼：1個月後才交接耶

九合一大選終於落幕，幾家歡樂幾家愁，但近日一位新北市汐止區里民就爆料，該里現任里長競選連任失利，竟未等到下任里長接任，就直接「把門關上，不理里民了」，貼文一出引起許多網友熱議。 這名網友透過臉書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。