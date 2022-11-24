快訊

施暴同學嗆「報警也沒用」 13歲少女遭霸凌千人圍派出所

財務惡化！私中再添三專輔 補教名師任董座學校也入列

一張圖看選舉日天氣！下周又一波東北季風 最冷時間點曝

離譜行徑全都錄！車停家門前卻遭惡鄰亂扔垃圾 還留「狗糞」字條

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾揭露，車停家門口卻人惡意丟垃圾，調出監視器才知兇手是對街鄰居。圖擷自爆料公社
一位民眾揭露，車停家門口卻人惡意丟垃圾，調出監視器才知兇手是對街鄰居。圖擷自爆料公社

近日一位民眾抱怨，他將車子停在租屋處門前，並未違規也沒有擋到任何出入口，卻引起對街鄰居不滿，每天朝他車上丟垃圾，還留字條嗆「要吃狗糞嗎？」鄰居行徑被監視器拍得一清二楚，受害民眾選擇直接報警處理，不少網友聞言也直呼離譜。

一名男子在臉書社團「爆料公社發文怒揭，他習慣將車子停在租屋處門口，接連幾日卻發現車子引擎蓋上被人放上各種垃圾，諸如雜草、碎石還有水管等等，還留下一張字條寫著「要吃狗糞嗎？很香」。他查看監視器才發現是住在對面的一位大姐所為，且對方被揪出後絲毫沒有任何歉意。

該男子補充說，他與這位鄰居並無因為車位產生糾紛，也沒有擋到鄰居出入，不解對方為何一直往自己車上丟垃圾，「我現在很害怕，每天睡醒都不知道哪天會在我車上放什麼危險物品」，現下他已經報警處理，盼早日脫離惡夢。

網友們見狀也十分錯愕，「車停自家門口也有事嗎？這是所有看得到的土地都是她家的嗎？」、「自家門口就算了，管到對面車道去？」、「馬路對面也是我家停車場範圍的fu！」、「超好笑的，她怎麼會認為做壞事不會被抓，腦子到底是在想什麼？支持樓主用力索賠！」、「這種的我知道，我家這邊也有，說對面空地的路邊是他家的範圍別人不能停」。

還有網友嘲諷該大姐的狗糞留言，「大媽怎麼知道香？莫非自己已是品評達人？」、「她怎麼知道很香？有吃過？」、「看來大媽很常食用喔」、「很好，原來大媽吃過，我就放心了」。

租屋 車主 爆料公社

延伸閱讀

肚皮沒動靜驚見「婆婆下藥」 人妻攤牌反遭轟：不喝就滾出去

曾被老師要求「排隊領巴掌」 網嘆：七年級生常態

驚覺爸包養嫩妹！每次匯款五位數起跳 他崩潰：我零用錢才五千

人妻發現房間被動過！裝監視器驚見公婆 網逆風反嗆：那不是你家

相關新聞

離譜行徑全都錄！車停家門前卻遭惡鄰亂扔垃圾 還留「狗糞」字條

近日一位民眾抱怨，他將車子停在租屋處門前，並未違規也沒有擋到任何出入口，卻引起對街鄰居不滿，每天朝他車上丟垃圾，還留字條嗆「要吃狗糞嗎？」鄰居行徑被監視器拍得一清二楚，受害民眾選擇直接報警處理，不少網友聞言也直呼離譜。

目睹超商包裹「被又摔又扔」民眾爆氣po文反被酸：嫌就別用

超商包裹眾多，司機為了盡快搬完經常會把包裹直接丟進車內，近日一位民眾當場目睹司機「扔包裹」的畫面，厲聲指責司機此舉相當沒有職業道德。不過文章曝光後，許多網友站在司機立場，回嗆該民眾「怕摔就不該送超商物流」。

誤信詐騙投資「回饋金」遭盜百萬 網：從此對網路交友有陰影

近年來網路詐騙案頻傳，有網友分享自己從交友軟體認識一個不錯的人後，遭到對方引誘，協助投資領取「回饋金」，最後遭詐騙上百萬，原PO也表示整件事導致他再也無法認識陌生人。

因毛囊炎未戴安全帽遭檢舉爆氣 網友反酸：毛囊比腦袋重要？

騎機車依法需配戴安全帽，若違反則可依法處500元罰緩，但仍有民眾未戴安全帽而遭罰，並發文抱怨自己因毛囊炎而不方便戴安全帽，還指這些檢舉的人「心理變態」，此舉反而引起網友群起砲轟，表示「你覺得你的毛囊比你的腦袋重要？」

買高鐵對號座發現被佔位 媽媽1句話讓她超火大：理智線全斷

高鐵上遇到有乘客佔據自己買的對號座座位，你會怎麼做？一名女網友表示，日前買了一張從台中開往台北的車票，上車時發現有人已經坐在自己買的對號位子上，而坐在隔壁的媽媽卻以「我女兒在睡覺」為由拒絕叫女兒起身讓位，讓她相當無奈「覺得媽媽很情緒勒索」。

挫塞！騎士闖紅燈「直衝收費站」 後方駕駛目擊笑噴：夕陽下的鶴

騎車愛闖紅燈，小心警察前頭等你！一名駕駛行經彰化縣豌豆市場附近時，看到旁邊一名機車騎士闖過紅燈直接煞停在警察面前，讓他忍不住大笑，並與大家分享這段療癒影片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。