離譜行徑全都錄！車停家門前卻遭惡鄰亂扔垃圾 還留「狗糞」字條

近日一位民眾抱怨，他將車子停在租屋處門前，並未違規也沒有擋到任何出入口，卻引起對街鄰居不滿，每天朝他車上丟垃圾，還留字條嗆「要吃狗糞嗎？」鄰居行徑被監視器拍得一清二楚，受害民眾選擇直接報警處理，不少網友聞言也直呼離譜。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文怒揭，他習慣將車子停在租屋處門口，接連幾日卻發現車子引擎蓋上被人放上各種垃圾，諸如雜草、碎石還有水管等等，還留下一張字條寫著「要吃狗糞嗎？很香」。他查看監視器才發現是住在對面的一位大姐所為，且對方被揪出後絲毫沒有任何歉意。

該男子補充說，他與這位鄰居並無因為車位產生糾紛，也沒有擋到鄰居出入，不解對方為何一直往自己車上丟垃圾，「我現在很害怕，每天睡醒都不知道哪天會在我車上放什麼危險物品」，現下他已經報警處理，盼早日脫離惡夢。

網友們見狀也十分錯愕，「車停自家門口也有事嗎？這是所有看得到的土地都是她家的嗎？」、「自家門口就算了，管到對面車道去？」、「馬路對面也是我家停車場範圍的fu！」、「超好笑的，她怎麼會認為做壞事不會被抓，腦子到底是在想什麼？支持樓主用力索賠！」、「這種的我知道，我家這邊也有，說對面空地的路邊是他家的範圍別人不能停」。

還有網友嘲諷該大姐的狗糞留言，「大媽怎麼知道香？莫非自己已是品評達人？」、「她怎麼知道很香？有吃過？」、「看來大媽很常食用喔」、「很好，原來大媽吃過，我就放心了」。