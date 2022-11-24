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半夜遇路殺小動物他停車協助收拾 網友感動「好心有好報！」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友路跑時發現有善心駕駛特定停車協助處理路殺遺體，引來許多留言大讚。 圖擷自嘉義綠豆大小事
一名網友路跑時發現有善心駕駛特定停車協助處理路殺遺體，引來許多留言大讚。 圖擷自嘉義綠豆大小事

騎車開車在路上遇到小動物過世時，你會怎麼做？一名網友分享，他在夜晚路跑時發現一名轎車車主特地停車，協助將路邊遭路殺的小生命包裹，引來破千網友狂讚「深深一鞠躬！」。

在路上行駛有時會看見因路殺而死亡的小動物，許多人可能因不知如何處理，或者不敢處理而選擇無視離開，然而有網友在路上則發現有駕駛特地停車處理路殺遺體。

一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」中PO文，表示自己在夜晚路跑時，看見有駕駛在深夜還願意冒著危險，收拾動物遭路殺的遺體，因此特地感謝該名駕駛的慈悲。

該則貼文引來破千網友留言感謝，並表達對該名駕駛的敬佩，表示「好人一生平安」、「謝謝你的好心」、「好心有好報」、「注意安全」、「深深一鞠躬！」。

而若在路上遇到路殺情形時，根據苗栗縣動物防疫所的指引，可先將浪浪遺體移至路邊或安全地帶，至安全的地方連絡相關單位處理，告知明確的浪浪所在地，並撥打1999，或是自行連絡相關業者協助。若有能力可以在相關單位到達之前，先用報紙將犬貓遺體包住、吸收血水，接著用塑膠袋包裹以隔絕氣味和蚊蟲，再放入紙箱中以便運輸。

嘉義

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