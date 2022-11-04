台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了
台積電亞利桑那州5奈米廠動工18個月，工程近尾聲，預計於12月進行移機，並將於2024年開始量產。去年派到台灣南科受訓的大批美國工程師及家屬們，近期也已陸續打包返美。由於先前有人在論壇上批評台積電的企業文化，如今這批人「結訓」，PTT上有大批網友嗨喊「巨嬰終於走了」。
去年一位來台受訓的美國工程師在就業資訊網站Glassdoor上批評台積電工時長、軟體太爛、一直在開會，今年7月又有一位自稱是台積電員工的美籍工程師在同網站發表任職心得，指台積電的軍事化管理、八卦文化盛行、工作與職涯發展受限，令他很不滿，而且在工作上被當成高中生對待，而不是成年人，主管大大小小事什麼都要管，建議若想以職涯發展為重的人，台積電並不是最佳的選擇。
由美籍工程師的發文，顯見台美雙方對於台積電企業文化的認知差異，如今，台積電亞利桑那州5奈米廠即將完工，這批自去年4月陸續來台受訓的美籍工程師，也已結訓將陸續返美，消息一出，PTT科技版許多網友歡聲雷動，嗨喊「巨嬰終於走了，18場的各組主管應該超開心」、「真的是巨嬰群」、「巨嬰時間到就要喝咖啡下午茶、準時下班回家泡店的」、「南科宿舍明明禁菸，他們都坐在陽台抽菸。路過台積宿舍區到茶水間裝水都是滿滿的菸味！」、「送走一批大佛」。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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