台積電又被美國員工吐槽！「把我們當中學生看待，連每周在辦公室待多久都要管」 有三大文化很不OK

「我加入這家公司(台積電)是因為媒體形象(好),但現在我覺得,這家公司距離『全球化企業』(global company)還很遠,還需要花時間。」

自稱是在台積電亞利桑納州鳳凰城任職一年多的前製程工程師,6月底在美國知名就業資訊網站Glassdoor發表了「The Good, The Bad, and The Ugly」為題的長文指出,若同業希望自己履歷表更好看,去台積電上班是不錯的選擇。

但若以職涯為重、重視個人或專業發展的半導體業人士,「我覺得台積電不是最佳選擇」,並指出軍事化管理、八卦文化盛行及生涯發展受限,是美國員工覺得台積電在美國擴廠的三大不OK狀況。

這是時隔七個月後,又有美籍員工在Glassdoor撰文,指陳台積電企業文化與美國社會不合之處。

台積電預計本周四(14日)舉行第二季法說會,預期美國建廠進度仍將是法人關注焦點。

「公司用台灣人管美國人,還期望美國人就像台灣人一樣」

6月底在Glassdoor的這篇貼文,上周已經在國內一些半導體討論群引起注意。根據作者說法,在台積電美國新廠上班是負面觀感多於正面。

作者也直言,「整體來說,我覺得在工作上被當成高中生對待,而不是成年人,他們(主管)每一件事情都要管,包括每個星期待在辦公室多少小時都要管」。

作者提出三大負面觀感:

1. 軍事化管理

95%中階及高階主管是從台灣來,「我了解總公司要有自己的人馬帶領這個事業,但公司用台灣人管理美國人,還期望美國人就像台灣人一樣」。

作者舉例,「你應該要(上午)8點半準時上班,(但)6點半下班會被視為『不良員工』。他們說,你的工作從8點半開始,但要你8點半準備好提出昨晚數據的完整報告,這是間接強迫員工8點上班,甚至7點就要到班」。

2. 八卦文化盛行

作者提到,(本地)員工有些事情只告知主管一人,「但這裡的人很喜歡談論別人的事情,像是誰生病、誰跟誰約會、誰是誰的老爸等等」。

作者以親身經驗為例,「有一天我因為某某原因,向主管請病假,隔天上班發現大家都來問候我好不好,在接受XXX治療後覺得如何,這讓員工經常覺得不舒服」。

3. 工作與職涯發展(受限)

作者指出,在亞利桑納州的主管,大部分的態度就是「我說了算」或「事情就是這樣」。若事情看來不太合理,你跟主管溝通時「通常就像撞上一道牆」。

其次,當地工廠的升遷緩慢,因為主管與工程師的比例大約是1比30,所以爭取升遷的競爭極為激烈,平均要五年才會升到上一級。

前工程師建議:聘用在地主管、尊重及信任員工

除了上述負面觀感,作者在文末也對台積電提出幾點建議:

1. 延攬一些本地主管,可以解決部分上述問題,可能有助縮減雙方在文化上的落差

2. 要信任及尊重員工

3. 處理有私密性的員工事務時,未經當事人同意不應讓他人得知

4. 把員工在辦公室待了多少小時視為績效(或工作表現),這種心態「是大錯特錯」

其實在去年11月,也有自稱是曾來台受訓的前台積電設備工程師在Glassdoor發文,直言工時過長、軟體老舊、一直在開會,以及不尊重個人自由,是來台灣及台積後感受到的主要落差。

去年有600多位美國新員工來台 受訓18個月

根據台積電6月才公布的2021年永續報告書,其中特別提到美國新廠來台受訓員工協助方案,說明去年台積有600多位鳳凰城廠新進員工,赴台南晶圓18廠接受為期18個月訓練,台積電為此特別推出「員工協助方案」,協助受訓員工適應在台工作與生活:

1. 受訓員工抵台前,由熟悉美國文化的資深心理師提供線上溝通與心理建設課程,包括三個場次的文化適應講座、118人次參與焦點團體活動、62人次使用個別心理諮商服務,以期降低文化衝擊

2. 受訓員工入境隔離檢疫期間,提供專人定期關懷與運動器材,鼓勵維持身心平衡

3. 由健康中心專業人員提供全天候健康諮詢與就醫協助

新人離職率連增三年 去年達17.6%

但同樣根據去年度的永續報告書,台積電到職未滿一年的新人離職率已連續三年上升,2021年增至17.6%,高於2018年的11%。

同期的整體離職率,也少連續四年增加,去年上升至6.9%。

台積電對此在報告中說明,影響因素有二,「其一,近年來高科技產業快速成長,人才市場競爭激烈,流動加速;其次,民國110年招募量較前幾年顯著增加」。

然而,若以去年整體離職率6.9%來看,台積電的員工流動率仍遠低於整體行業水準。

根據人力資源業者104去年11月統計,國內電子資訊業的整體離職率,在2019年及2020年分別為17.1%及14.9%。

若是國內知識密集服務業的同期數字,則為17.7%及16.7%。

「本來嘛,在新的地方建廠,要有學習曲線」

台積電美國新廠的徵才問題,在6月股東會就有股東提出,當時董事長劉德音說明,美國建廠成本確實高於預期,徵人難度也高於台灣,但並非無法應付,且目前有達到希望招募的人數。

「本來嘛,在一個新的地方建廠,要有學習曲線。台積電在這個新的地方,也花了很多精力學習。這些地方長期建廠的數量沒有台灣高,所以供應鏈沒有台灣那麼完整,但相信我們去了之後,像英特爾、三星去了以後,供應鏈就會有競爭力。」

劉德音回答另一位股東提問時也提到,希望台積電有能力吸收全世界的人才,因為在快速成長後,台積必須要攜手全世界的人才,「希望全世界會認為,台積電是世界的台積電,創造世界的創新」。

