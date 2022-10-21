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吃迴轉壽司驚見「小強搭火車」 網笑：寵物友善餐廳？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友拍下「小強搭迴轉火車」的畫面，讓他嚇得食慾全無。 圖擷自爆料公社
一名網友拍下「小強搭迴轉火車」的畫面，讓他嚇得食慾全無。 圖擷自爆料公社

一名網友分享自己到迴轉壽司店用餐時，發現竟然有「小強」在餐桌上，影片還記錄下牠從杯子竄出，再一路跑到壽司轉盤附近，這畫面讓他嚇得食慾全無，趕緊買單走人。

一名網友表示，到知名迴轉壽司店用餐時，意外發現一隻蟑螂竟從杯子附近竄出，蟑螂甚至在跑出來後往壽司方向前進。

原PO表示，自己知道外食難免會吃到鋼絲、菜瓜布，但他看到蟑螂後，想起來自己剛剛有用杯子喝茶，還吃了好幾份壽司，一想到蟑螂可能都爬過，就讓他瞬間食慾全無，決定趕緊買單走人。

許多網友幽默表示「加點蟑螂握壽司」、「寵物友善餐廳」、「蟑螂刺身吃下去」、「活蹦亂跳的，真鮮」、「趕快用杯子接住牠。讓牠洗熱水澡」、「小強想搭火車～」。

壽司 蟑螂 食安

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