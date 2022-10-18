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「寂寞男孩的蒼蠅拍」機車龍頭綁蒼蠅拍 網友創意發想令人笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
車主在他的機車龍頭上綁了一支蒼蠅拍。 圖擷自爆料公社
車主在他的機車龍頭上綁了一支蒼蠅拍。 圖擷自爆料公社

日前有一名網友在臉書社團「爆料公社」貼了兩張照片，並發文表示「不懂機車上為什麼要綁蒼蠅拍」，從照片上可看到車主在他的機車龍頭上緊緊的綁了一支蒼蠅拍，不知作用為何？引發網友熱烈討論。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛提出看法，「小孩太吵，拿蒼蠅拍起來打」、「趴車飆車時候擋風沙」、「防疫用的啦，以拍手代替握手」、「為什麼我直接想到打小孩」、「可能給小孩子站前面抓的，不乖時還可以拿下來打小孩」、「長得太漂亮，跟著太多蒼蠅囉！這種困擾，我懂」、「可以正當防衛啊！侮辱性極強的寶貝」、「老人家的智慧很博大精深，你不要問！有遇到的才會懂」、「給鸚鵡站吧！」、「我老公都綁水平尺，我猜應該是平衡車頭用的吧！」

其中有一名有網友舉例表示，有以下這幾種可能，「1.被狗追的時候可以嚇狗。2.在路上如果聽到有人喊『來者何人？』時，就可以拿起來喊，我乃台北趙子龍。3.在路上如果遇到警察伸出手要跟你擊掌時，就可以拿起來跟警察擊掌。4.可能沒錢安裝車頭平衡桿，所以就自制做一支。」

也有不少網友搞笑的說，「那是藤原豆腐店的道理」、「路上遇到違規的就賞一記蒼蠅拍，就像小時候耍寶媽媽隨時都會衝出來巴頭一樣」、「可能是防狗追，我們去河濱騎腳踏車也會準備」、「這是極簡版的防甩頭，邊騎車邊打蚊子，天氣熱還可以扇扇風，唯一正解，選我選我」。

其中最多網友回應的答案是「寂寞男孩的蒼蠅拍」，到底什麼是「寂寞男孩的蒼蠅拍」呢？經查詢後，終於了解網友們的意思，原來指的是任賢齊的熱門暢銷曲「對面的女孩看過來」，該歌曲中的歌詞被歪樓改編為「我想了又想，我猜了又猜，女孩們的心事可真奇怪，寂寞男孩的蒼蠅拍，左拍拍右拍拍，為什麼還是沒人來愛…」令人笑翻！

爆料公社 寂寞男孩的蒼蠅拍

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