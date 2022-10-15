老闆越嗆越紅！10大「一星認證」店家　直球回應Google負評

你會想光顧嗎？

現代人前往景點或尋找餐廳前，常常會先上網爬文，尤其Google地圖上的星等及評論幾乎成為參考指標之一；但也因為任何人都能評星、寫下個人感想，造成不少店家和顧客間的糾紛。有的老闆看到負面評語會給予「高情商回覆」搏得更多好感；但也有店家正面回擊網友的胡亂留言，情節嚴重的甚至會對網友提告。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年與網友「吵架」或給出「神回覆」的店家，來看這些店家如何一「戰」成名！不過也要注意，亂留一星負評可能會涉及刑事上的「公然侮辱罪」和「誹謗罪」；民事上，店家也可請求營業損失和精神慰撫金的損害賠償。但若依自身經驗給予負評，原則上則不會成罪。

NO10. 未央咖啡店

未央咖啡店位在台北大安區四維路巷弄內，因為營業至凌晨一點，且店內氛圍寧靜，附有插座、WiFi、不限時，吸引許多夜貓子去看書、工作。這家店員相當有個性，不僅對負評免疫，還會給出各種神回覆。像是有網友留一顆星寫道，「因為店員對座位的堅持，非常不適合多人聚會，儘管沙發區的其他客人沒意見願意併桌，還是不能換座位，這些都是店員一開始不會跟你講清楚的，事後才在那邊管東管西。」店家則回，「當然，又不是麥當勞」。

對於店家的態度，有網友指出，「好嗆好喜歡，我要光臨一下」、「有幸能再去台灣，絕對要去體驗這家咖啡廳，很有性格我喜歡」，但也有人覺得「雖然感覺評論好笑，但是我真的不行耶」、「餐飲就是服務業。而且如果客人態度很好，店員在那邊靠北，我真的會不爽」、「自以為幽默，不知道天高地厚」。

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NO9. 勺子咖啡店

位於民生社區勺子咖啡店以手作司康在網路上有高評價，為維繫店內安靜品質，未開放10歲以下兒童進入，假日亦不接待三人以上人數。因為這些入店規則，客人在Google反應，「東西還行，但男老闆講話蠻嗆的，規則也蠻多，建議看完他滿滿的『入店須知』再來，不然很容易被靠北」店家僅回：「閱。」或是網友留言，「沒有強硬要求坐哪裡，店家的語氣可以客氣一點，司康也是看櫃檯有貼外帶的價格才詢問的，但收到這種『語氣』的回覆，實在不敢恭維」。老闆也直言，「我講話是蠻直接，無法接受的人建議不用前來」。

面對低評分和負面留言，老闆幾乎直球對決，網友的看法是：「說實在，蠻討厭這種店家的」、「這是擺明只做熟客的店，愛的人會很愛，有的人就是享受曲高和寡的感覺」、「看著很有趣，但不會去消費」但也有人認為「不接待不願遵守規則的顧客很正常啊」、「品質味道好，老闆大砲性格也不影響生意的」。



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image source: 翻攝自PTT

NO8. 酒米食堂

居酒屋「酒米食堂」北投店有客人吃光1,900元餐點後，在Google留下2星負評，店家隨即在底下回應，「看監視器你們把東西吃光光，覺得難吃就不要硬生生把這麼多菜吃光，也不要花錢來消費」，並決定對留言者的不實言論提告，引發網友們不滿。最後店家出面道歉並解釋，老闆反應會這麼大，是認為網友的行為及評論不合常理。老闆說：「我錯在反應太大要提告是做錯了，應該用別的方式去跟他們了解這13道菜哪裡出了問題才對，謝謝」。

對此事件，網友表示「店家處理方式不夠成熟，店家應該對自家品質還是很有自信的，所以客人留兩顆星負評無法容忍而提告」、「不好吃不能說喔」、「玻璃心」。但也有同為業者的網友認為，「100個5星評論，也會有1、2個不理性的一星酸民（我認為一星是給他自己的），我就直接留言：叫他去吃別家，我不招待！沒水準的酸民，就是讓他回去自己煮。店家不必屈就這個」。



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NO7. 大江戶日本料理（雲林）

日前有名學生未到大江戶日本料理店內用餐，卻將車停在店家的專用停車場，店家開門營業發現車位被占用，於是在車上貼通知單告知，該處為私人租用土地，僅供用餐顧客停放，該學生回嗆「借停一下又不會怎樣、我雲科（雲林科技大學）很多學生、不給停我就號召同學一起給你負評！」其後Google評論就冒出一堆匿名帳號刷一星，店家氣不過因而決定對留言者提告。

事件曝光後，網友則是紛紛力挺店家，「沒有實際消費經驗就留言負評，就是誹謗罪，已經有許多案例，大學生了，用點腦可以嗎？」、「絶對別和解」、「支持提告，憑甚麼沒消費還要佔車位，甚至企圖用網路評價恐嚇店家」。



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NO6. 黑店嫩仙草-遼寧分店

黑店嫩仙草遼寧分店在Google評論上有4.5顆星，店家的粉絲專頁不是放滿商品宣傳照，而是分享趣味梗圖或是老闆的直白言論或是。像是有篇是回應網友在Google上的胡亂留言，網友寫道「沒有賣鴕鳥肉欸」，老闆回應，「拎北看起來像是在開動物園還是屠宰場的嗎」。老闆還曾搞笑PO文說，「到今年12/1為止我賣仙草的年資也有五年了，你們對仙草有什麼不懂的，不要問我」。

對店家這樣逆向操作，也吸引許多網友嘗試與老闆互動，「仙草為什麼有火藥味？」、「仙草好吃，老闆嗆辣」、「老闆我要上你的FB」、「老闆回我我就改五星」（該則留言釣出老闆說：「回啦，哪次不回」）。

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NO5. 阿財米糕

「阿財米糕」是台中清水知名老店美食小吃，面對湧入的人潮和評價不一的網路留言，店家都幽默回應。曾有一位顧客給了1星評論說「豬肉太肥，豬油太多有點膩」，老闆對此回應「我會叫豬減肥，謝謝你的寶貴意見」；另一個1星評論表示不滿意「點了米糕、乾麵、滷蛋、四神湯還有肉羹湯，感覺很普通」，老闆回擊「美味的秘訣就是加入一點平凡的美好~（要吃到驚豔的料理，花135會不會太少）」。

網友笑說，「老闆蠻有梗的」、「他們一定有高薪請一位專門回覆這類客人的」、「太喜歡老闆的幽默了，看完以後，已經查好地圖，準備朝聖」；但也有人認為「看完真的不會想去吃，一顆星也太多」、「看起來是一間不用去吃、去受氣的店」。

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NO4.勝王

「勝王」是鬼金棒的二毛作拉麵店，經常大排長龍，該店老闆作風也是嗆辣出名。有顧客留一星寫「吃完覺得350元花得非常失望，料少、味道無層次、不合胃口，店員態度更是倒胃口，原本心情不好想吃喜歡的拉麵來小確幸，結果吃完感覺更不好⋯」店家則回應，「謝謝意見，你的小確幸跟我無關，我只是覺沒有人逼你買350的，店員的服務態度還是什麼不好，請明確指出」。

勝王甚至大方封自己是正港的「真．一星店」，接著聲明「負評名店。覺得不開心真的不要來消費，我這樣也很累。」文末，老闆還雀躍寫著，「等等貼門口，好開心（灑花）！」公告一出，網友紛紛表示，「這樣可以不用開店前到嗎」、「灑花灑花！！這樣可以少排半小時嗎」、「這樣就沒人跟我搶，我多吃幾碗」、「管你幾顆星，還是想去啊」。

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NO3.鬼金棒

台北市人氣拉麵店「鬼金棒」主打味噌湯頭與辣麻口味，曾連續5年獲得全台網友票選的第一名拉麵，店內知名的口味「鬼增量辣度」常有勇者挑戰，不過卻發生有顧客因無法承受而送醫的事件，讓店家停止販售。而網友給該店一顆星的理由也千奇百怪，有人留言「很慶幸星期六中午竟然不用排隊，所以給你一星（不能再高了）！Google負評一星名店要繼續保持喔，不然人潮那麼多，都要排到天荒地老」。

還曾有人內容寫「麵很好吃，角煮也很軟，湯頭濃郁，表現很棒，但是人生哪有一帆風順的，所以我給一星」，店家看了立刻笑歪回覆「這個創意真的很棒，下次如果有機會來讓我招待你一碗麵」。其他網友也表示，「本來是想看負評區寫了啥，結果意外的看到了好評」、「老闆一定是M屬性」、「從一個吃貨的角度來看，巴不得自己的口袋名單最好都Google超低星」。

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NO2. 門前隱味牛肉麵

號稱全台最難訂的「門前隱味牛肉麵」由於座位有限，店內僅提供5個吧台座位、一天限量30碗且採「預約制」，訂位已滿到2024年。即便如此火紅，仍有網友在Google留下一星，並寫道「行銷方式可以再誇張一點，一碗麵要搞得這麼複雜，差評1星高歌離席」。老闆將此留言截圖直接回應，「吃不到麵真的很生氣氣齁，但請不要誤會了，你以為你誰？再複雜都與你無關，沒有想要煮麵給你吃，收好你的錢，想去那吃去那吃~別來煩我。」

霸氣的回擊讓網友直呼，「會給一星的人通常都是還沒吃過的」、「我下次也要這樣回奧客」、「雖然我也還沒吃到，但是沒吃到就隨便給人家一星的感覺很…挺老闆！」不過預約訂單尚未消化完，該店就遭檢舉是違章建築而面臨拆除，自7月27日起已暫停營業。



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NO1. 阿堂鹹粥

台南知名美食「阿堂鹹粥」2021年底調漲價格，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥一碗從180元漲到200元，時隔9個月，店內價格再度調漲，魚肚鹹粥從一碗200元漲到260元，幅度高達3成。引發消費者不滿，湧入Google評論刷一顆星批評，「一次漲60塊有點太扯」、「生意太好也不用貪心吧，通膨有30％？」。二代傳人張春堂霸氣回應，「我不在乎幾顆星，要怎樣給我評價都沒關係，我這是老台南（人）在吃的」。

他也解釋，自己雖然漲價，但因為用的是真材實料，生意還是超好，也有不少顧客支持他，覺得是被冤枉的。網友則回應，「我台南人也不吃這一間」、「老盤子在吃的」。但也有人認為，「沒吃過就不要去刷什麼負評，但我是吃不起」、「不管店家賣多少，這是他們自己的店，成本是否有漲也是他們才能知道的。身為消費者是可以自行決定是否願意花260去吃一碗鹹粥，真的沒有必要一直給店家刷負評」。



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年10月06日至2022年10月05日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『一星店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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