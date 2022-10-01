邊境解封衝日本！在地人曝現況超慘：東京3區實體店倒光

指揮中心宣佈10月13日起邊境解封，返台入境不需隔離，許多人已經買好機票規劃出國旅遊。有網友詢問日本觀光景點現況，在地人坦言，很多實體店因疫情關閉，如東京中野、台場、秋葉原都是如此，不過有網友透露，少了觀光客後，秋葉原物價反而回歸正常。

一名網友在PTT發文指出，他規劃明年過年帶小孩到東京旅行，不過規劃行程時遇到不少困難，他表示，「每個景點還得一一確認還在不在，像是想去中野挖寶看動漫和手錶，聽板友說大不如前，還有我想帶小朋友台場一日遊，大江戶溫泉記得已經收了，只能去逛富士電視台，還有適合小學生的景點嗎？還是乾脆改排橫濱一日遊比較有趣？」

其他網友紛紛留言「說到動漫，秋葉原的虎之穴實體店已結束營業」、「現在大多都網購」、「秋葉原店倒很多」、「我覺得中野現在很慘欸，很多店都沒開，少了觀光客，秋葉原的價格反而回歸正常，不然之前很盤」、「台場很多店都關了」、「中野在疫情前店就已經慢慢少了，現在應該更慘」。

有網友說，「我現在人在東京，台場只剩商業設施，摩天輪venus fort都沒了，真的要帶小朋友，除了電視台可以去，divercity裡面的哆啦a夢專賣店有幾項設施可以玩，還有隔壁的大便博物館，然後aqua city有迪士尼和jump專賣店，但除此外大概就沒了」。