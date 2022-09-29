快訊

陳文茜整理遺照曝「袁惟仁走了」 陸元琪嚇喊：真的嗎

影／玩iPhone 14 Pro動態島遇「恆久變大」 還像心臟一樣怦怦跳

暴走周玉蔻反輔選 最強「扶龍王」還有這些人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走40分鐘！外送員送醫院被兇太慢「還給負評」秒心寒：以後都拒送

聯合新聞網／ 綜合報導
因為北榮規定機車不能入內，外送員兩單花了超過40分鐘，卻被取貨女醫護抱怨，讓他相當心寒。圖為外送員送餐示意圖，與本案無關。聯合報系資料照
因為北榮規定機車不能入內，外送員兩單花了超過40分鐘，卻被取貨女醫護抱怨，讓他相當心寒。圖為外送員送餐示意圖，與本案無關。聯合報系資料照

因為疫情緣故，使用外送的頻率越來越高，也傳出不少爭議。最近有外送員抱怨，最近接到來自榮總的訂單，但因院方有規定禁止騎車入內，於是他徒步進去送餐，花了快40分鐘，結果女醫護一見到面就嫌送太慢，事後還被給予負評，大嘆「難怪沒人想跑榮總單」，也釣出許多苦主回應。

一名外送員在臉書「爆怨公社」抱怨，他在上午9點40分接了兩張來自榮總的訂單，因為榮總院區不讓機車進入，於是他把車停在院區外再走進去，第一單先是送到長青樓，因為系統緣故，看不到第二張訂單資訊，於是他先把餐點放在車上保溫袋內沒帶下車。

完成第一單後才發現第二單也是院區內的中山樓，但因為無法預知，於是他只能再回去車上，繞一大圈後抵達中正樓附近後停車，再走過去，這時女醫護就開始傳訊息抱怨，見到原po劈頭就念「下次可以快點嗎？」，還催原po快點找錢，接著沒道謝轉身就走，完成訂單後還給了原po負評「對客戶服務不專業」，讓他瞬間心寒。

因為北榮規定機車不能入內，外送員兩單花了超過40分鐘，卻被取貨女醫護抱怨，讓他相當心寒。 圖／爆怨公社
因為北榮規定機車不能入內，外送員兩單花了超過40分鐘，卻被取貨女醫護抱怨，讓他相當心寒。 圖／爆怨公社

兩單一共花了快40分鐘，還不包括第二單走出去的時間，原po表示，以前總是抱著回饋感謝醫護在疫情期間的辛勞跟付出，從不會拒接醫院訂單，走再遠也沒有抱怨過，「但今天這位女醫護成功消滅我對服務醫護的熱情，從今天起只要看到訂單地址是榮總一律拒單」。

此文一出已經快萬人點讚，不少人替原po打抱不平說，「這態度太差了吧⋯」、「真的超沒水準，人家要解釋，還表現一副不耐煩不想聽的表情，直接打斷看了真的很反彈⋯」、「走這麼遠送餐缺得到這樣的態度，不接這樣的單也罷」、「你辛苦了，各行各業都有老鼠屎，別接她單就好，謝謝你」。

也有不少外送員苦主回應，「接榮一單，錯失三爽單」、「願意送那邊的本來就少，走進走出很廢時間」、「號召所有外送員拒接榮總訂單」、「沒法騎到門口真的很嘔，跑外送黃金時間就那一點點而已，還要下車用跑的」、「之前跑Uber真的不會想送榮總走超遠…」。

但也有人替醫護說話，「唉…別一竿子打翻所有的人…你需要受到尊重，護理人員也是…不是每個護理人員都如同你遇到的如此不友善」、「樹多必有枯枝」、「不要送她的就好…..醫護真的很辛苦」、「也許只遇到個案而已，不是每個護理人員都機車，我遇過很好的連醫生也是」。

美食外送 外送

延伸閱讀

外送員被告知等15分想發火！見「養眼畫面」瞬間安靜：我可以

依規餐放定點卻被投訴沒收到...外送員這招讓櫃姐臉垮

外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

外送員趕送餐掉3000元 幸靠一物及熱心民眾拿回辛苦錢

相關新聞

台灣蝦皮突襲資遣「N+2」模式引討論 網友羨：也想這樣走人

蝦皮台灣分公司近日傳出裁員，受波及員工至少數十名，且可能繼續增加。消息指出，台灣資遣方案比照中國蝦皮「N+2」，員工大部分都願意領錢走人，但裁人速度快速，昨天早上通知、當天就須走人。也引起網友議論紛紛「N+2」到底是什麼意思？算是很好的福利嗎？

走40分鐘！外送員送醫院被兇太慢「還給負評」秒心寒：以後都拒送

因為疫情緣故，使用外送的頻率越來越高，也傳出不少爭議。最近有外送員抱怨，最近接到來自榮總的訂單，但因院方有規定禁止騎車入內，於是他徒步進去送餐，花了快40分鐘，結果女醫護一見到面就嫌送太慢，事後還被給予負評，大嘆「難怪沒人想跑榮總單」，也釣出許多苦主回應。

網友抱怨蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」 引老闆親上陣：公審我免費招待

PTT上一名網友抱怨，自己搭船去蘭嶼玩，下船後找了一家路邊攤買炒麵麵包。但該麵包要價150元，但「裡面沒有料又十分難吃」，網友對此熱烈討論。甚至引來老闆親自回應、說明成本如何計算，更大方表示「歡迎大家來蘭嶼公審我，我免費招待」。

清晨5點戰機轟隆隆他嚇壞「國慶預演啦」 網笑：南部來的？

今天清晨，不少台北人被轟隆隆飛機巨響聲驚醒。有網友在PTT八卦版驚慌抱怨，說他人在中壢與桃園中間的內壢，清晨被戰鬥機呼嘯的聲音驚醒，他表示「不管怎麼樣戰機航道都應該不會經過這裡，怎麼回事?」引起熱議。

「飯糰價」爽住旅館？ 天兵老闆作弊洗評價遭抓包、手法公開

受新冠肺炎疫情影響，邊境關閉許久，近三年來國人幾乎完全無法出國，國旅也只好成為大家在島內旅遊的選項，不過卻有人僅用「銅板價」就訂到許多房間，這樣的小確幸究竟是業者真的佛心促銷，還是訂房系統出現錯誤呢？

漲價後好多東西再也不買了 眾人同感秒點名這2樣

隨著物價不斷上漲，不少外食族都很有感，以前百元可以解決一餐，但現在似乎有點困難。一名網友在網路上發文，詢問大家「漲價過後，有哪些東西是你不再購買的？」而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。