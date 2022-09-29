走40分鐘！外送員送醫院被兇太慢「還給負評」秒心寒：以後都拒送

因為疫情緣故，使用外送的頻率越來越高，也傳出不少爭議。最近有外送員抱怨，最近接到來自榮總的訂單，但因院方有規定禁止騎車入內，於是他徒步進去送餐，花了快40分鐘，結果女醫護一見到面就嫌送太慢，事後還被給予負評，大嘆「難怪沒人想跑榮總單」，也釣出許多苦主回應。

一名外送員在臉書「爆怨公社」抱怨，他在上午9點40分接了兩張來自榮總的訂單，因為榮總院區不讓機車進入，於是他把車停在院區外再走進去，第一單先是送到長青樓，因為系統緣故，看不到第二張訂單資訊，於是他先把餐點放在車上保溫袋內沒帶下車。

完成第一單後才發現第二單也是院區內的中山樓，但因為無法預知，於是他只能再回去車上，繞一大圈後抵達中正樓附近後停車，再走過去，這時女醫護就開始傳訊息抱怨，見到原po劈頭就念「下次可以快點嗎？」，還催原po快點找錢，接著沒道謝轉身就走，完成訂單後還給了原po負評「對客戶服務不專業」，讓他瞬間心寒。

因為北榮規定機車不能入內，外送員兩單花了超過40分鐘，卻被取貨女醫護抱怨，讓他相當心寒。 圖／爆怨公社

兩單一共花了快40分鐘，還不包括第二單走出去的時間，原po表示，以前總是抱著回饋感謝醫護在疫情期間的辛勞跟付出，從不會拒接醫院訂單，走再遠也沒有抱怨過，「但今天這位女醫護成功消滅我對服務醫護的熱情，從今天起只要看到訂單地址是榮總一律拒單」。

此文一出已經快萬人點讚，不少人替原po打抱不平說，「這態度太差了吧⋯」、「真的超沒水準，人家要解釋，還表現一副不耐煩不想聽的表情，直接打斷看了真的很反彈⋯」、「走這麼遠送餐缺得到這樣的態度，不接這樣的單也罷」、「你辛苦了，各行各業都有老鼠屎，別接她單就好，謝謝你」。

也有不少外送員苦主回應，「接榮一單，錯失三爽單」、「願意送那邊的本來就少，走進走出很廢時間」、「號召所有外送員拒接榮總訂單」、「沒法騎到門口真的很嘔，跑外送黃金時間就那一點點而已，還要下車用跑的」、「之前跑Uber真的不會想送榮總走超遠…」。

但也有人替醫護說話，「唉…別一竿子打翻所有的人…你需要受到尊重，護理人員也是…不是每個護理人員都如同你遇到的如此不友善」、「樹多必有枯枝」、「不要送她的就好…..醫護真的很辛苦」、「也許只遇到個案而已，不是每個護理人員都機車，我遇過很好的連醫生也是」。