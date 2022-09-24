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報復性出國將開始？換護照人潮爆多百人排隊 2招方便又省時
台灣將在10月13日鬆綁入境檢疫為「0+7」，出國旅遊的日子不遠了，相信也有不少人已手刀買好機票。一名網友昨（23）日去外交部領事事務局換護照，現場人潮滿滿，號碼牌竟拿到100多號，令其他網友直呼「報復性旅遊要開始了」。
網友在臉書社團《爆廢公社二館》哀怨表示到外交部領事事務局換護照，並拍下現場塞滿人潮的照片「換個護照要等100多號...」。貼文引發網友熱議，「多少人護照失效了？」、「大家都憋壞了」、「幸好我護照疫情前剛換沒多久」、「現在出國估計也很貴，等過一陣子比較平穩再出國，不急這一時」，也有人建議「花錢給旅行社代辦就好了，這樣排非常浪費時間呀」、「我的也過期了，要出國再請旅行社跑」。
若不想等待太久也不想多花一筆代辦費，民眾也可多加利用外交部領事事務局申辦護照e化作業，有「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的功能供民眾使用。外交部表示，民眾透過e化的網路填表系統事先填寫資料及預約申辦時段，將可大幅縮減現場填寫書表及臨櫃等待的時間。
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