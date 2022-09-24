報復性出國將開始？換護照人潮爆多百人排隊 2招方便又省時

帶孩子出門時，通常家長會更加留意孩子的動向，避免小孩在外面發生意外，但日前有位網友抱怨，她看到有個小孩在人不多的馬路上玩耍，認為並無危險性，所以沒有前往制止，過了一陣子孩子的媽媽出現後，反而衝過去怪原PO「為什麼不幫忙顧小孩？」文章一出，讓網友傻眼直呼「這媽媽太扯了」。

2022-09-23 19:20