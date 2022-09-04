阿堂鹹粥又漲「每碗260元」！網友狂刷負評 老闆曝漲價原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台南知名的阿堂鹹粥今年再度調漲價格引起論戰。圖／聯合報系資料照片
台南知名的阿堂鹹粥今年再度調漲價格引起論戰。圖／聯合報系資料照片

台南知名美食「阿堂鹹粥」2021年底調漲價格，每碗從180元漲到200元引發不少消費者不滿，今年9月再度調漲，魚肚、魚皮鹹粥漲到260元，令不少網友氣得到Google評論狂刷負評。

根據「東森新聞」報導，阿堂鹹粥去年12月一碗魚皮、魚肚湯從180元調漲到200元，今年9月再度調漲到260元，漲幅30%，許多品項也調整約10元，有遊客表示，「還是會來，可是就不會點那麼貴的」，也從原本一人吃一碗改為2人吃一碗粥。

對此，老闆解釋，這波虱目魚漲很兇，「它是一天漲幾塊，它不是一個禮拜或者一個月，它是天天漲價」，另一家鹹粥業者則表示，魚肚漲很多，但價格仍維持不變，「我們這裏都是老顧客在吃的，能過得了就好」。

不過，仍然許多網友不滿，紛紛到Google評論刷負評，「台南好吃又實惠的鹹粥簡直不要太多，漲價漲你的，評價我評我的，先來去吃碗不到百元的虱目魚粥壓壓驚」、「常在台南各大菜市場做生意，吃過不下50家知名的虱目魚店，好吃的很多，普通的也一堆，連學甲產地直撈現煮也吃過，就是沒吃過只吃一次就捨不得吃的阿堂…」、「就算虱目魚漲太兇又怎樣？價格是浮動的，難不成你日後虱目魚成本降低，餐點價格會調降嗎？不要騙人了」、「這虱目魚是吃黃金長大的」、「不就是一碗虱目魚粥，漲價是能漲多少，1碗260欸，太誇張了」、「雖然不錯吃，但是一碗260太扯，CP值太低，其他賣虱目魚的也沒人漲那麼扯，看來一碗300指日可待」。

漲價 阿堂鹹粥

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